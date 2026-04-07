Юрист предупредил о штрафах за кормление голубей

Кормление голубей способно стать причиной нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и правил содержания территории в надлежащем состоянии. За такое нарушение гражданин может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей, сообщил адвокат, к. э. н. управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров группа», руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

«Здесь действительно существует риск привлечения к административной ответственности, но не за сам факт проявления „милосердия“ к птицам, а за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства», — сказал он в разговоре с ТАСС. Юрист Жаров сообщил о проблеме, связанной с большим количеством птиц во дворах и на детских площадках. По его словам, присутствие птиц приводит к загрязнению территорий экскрементами и остатками пищи, что может привлечь грызунов и повысить риск распространения инфекционных заболеваний.

Также Жаров отметил, что остатки корма и сопутствующий мусор могут рассматриваться как незаконное размещение отходов. В соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды граждан могут привлечь к ответственности и назначить штраф в размере до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастает до 5 тысяч рублей.

