Я нашел ошибку
Главные новости:
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре утвердила новые сроки второй очереди реконструкции улицы XXII Партсъезда

Мэрия Самары утвердила новые сроки второй очереди реконструкции улицы XXII Партсъезда. Информация содержится в обновленной программе развития дорог до 2030 года.

Реконструировать собираются участок улицы XXII Партсъезда между Ставропольской и проспектом Карла Маркса протяженностью 1 км 140 метров. Сейчас там проходит частично заасфальтированная, частично грунтовая однополосная дорога.

В программе указано, что на этом участке планируется строительство четырехполосной дороги с разделительной полосой. Также предусмотрено обустройство тротуаров шириной 2,25 метра.

Провести работы планируют в 2029-2030 годах. Объем финансирования пока определили на уровне 517 млн рублей. В том числе 25,8 млн рублей заложили на разработку проекта.

Строительство еще одного участка улицы XXII Партсъезда предусмотрено концепцией развития Безымянки. Проложить дорогу предложили от Заводского шоссе до набережной реки Самары, где предполагается обустроить пляжи.

Реконструкцию первой очереди улицы XXII Партсъезда - от Солнечной до Московского шоссе - провели в 2023-2025 годах. Там обустроили четырехполосную дорогу с разделительной полосой и тротуарами. Движение открыли в марте 2025 года, пишет Волга-Ньюс. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
Весь список