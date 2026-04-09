В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начал принимать специалист по реабилитации кисти. Кистевой терапевт занимается консервативным лечением травм и заболеваний кисти, ведет пациентов после операций или готовит к хирургическому вмешательству. Знания анатомии и биомеханики, понимание особенностей операций на кисти и процессов заживления тканей позволяет врачу составить программу реабилитации и подобрать упражнения даже на самом раннем сроке после операции или травмы. Теперь на базе одного учреждения пациенты могут пройти комплексное лечение заболеваний кисти — от операции до полного восстановления.

В Клиниках СамГМУ прием ведет врач-травматолог-ортопед, кистевой терапевт Ирина Татаренко.

«Прием длится 40 минут. За это время врач осматривает пациента, изучает результаты обследования (рентгенограммы, КТ и МРТ-изображения, протоколы ЭНМГ и УЗИ- исследований), объясняет, что в данный момент происходит с рукой, может поработать с отеком, рубцами, выполнить аппликацию кинезиотейпа, показать упражнения. Возможны индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с кистевым терапевтом», – говорит Ирина Татаренко.

Методы лечения у кистевого терапевта включают функциональный и инструментальный массаж, суставные мобилизации, кинезиотейпирование, локальную инъекционную терапию, упражнения на функциональном столе, который позволяет удобно зафиксировать руку и дать прицельное упражнение на конкретную задачу и многое другое.

Кистевой терапевт в Клиниках СамГМУ принимает взрослых и детей. К специалисту можно обратиться для реабилитации после травм и операций на костях, суставах, сухожилиях и нервах на кисти и предплечье, при подготовке к оперативному лечению, в том числе при врожденных деформациях кисти, для восстановления после снятия гипса, консервативного лечения травм, лечения и профилактики комплексного регионарного болевого синдрома и ригидной кисти, болезней перегрузки, тендинопатий, теносиновитов, ревматоидной кисти.

Врач может начать работу на раннем сроке, иногда даже со швами и с гипсом.

Записаться на прием к кистевому терапевту можно по телефону: 8 (846) 374-91-33.