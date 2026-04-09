На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начал принимать специалист по реабилитации кисти. Кистевой терапевт занимается консервативным лечением травм и заболеваний кисти, ведет пациентов после операций или готовит к хирургическому вмешательству. Знания анатомии и биомеханики, понимание особенностей операций на кисти и процессов заживления тканей позволяет врачу составить программу реабилитации и подобрать упражнения даже на самом раннем сроке после операции или травмы. Теперь на базе одного учреждения пациенты могут пройти комплексное лечение заболеваний кисти — от операции до полного восстановления.

В Клиниках СамГМУ прием ведет врач-травматолог-ортопед, кистевой терапевт Ирина Татаренко.

«Прием длится 40 минут. За это время врач осматривает пациента, изучает результаты обследования (рентгенограммы, КТ и МРТ-изображения, протоколы ЭНМГ и УЗИ- исследований), объясняет, что в данный момент происходит с рукой, может поработать с отеком, рубцами, выполнить аппликацию кинезиотейпа, показать упражнения. Возможны индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов с кистевым терапевтом», – говорит Ирина Татаренко.

Методы лечения у кистевого терапевта включают функциональный и инструментальный массаж, суставные мобилизации, кинезиотейпирование, локальную инъекционную терапию, упражнения на функциональном столе, который позволяет удобно зафиксировать руку и дать прицельное упражнение на конкретную задачу и многое другое.

Кистевой терапевт в Клиниках СамГМУ принимает взрослых и детей. К специалисту можно обратиться для реабилитации после травм и операций на костях, суставах, сухожилиях и нервах на кисти и предплечье, при подготовке к оперативному лечению, в том числе при врожденных деформациях кисти, для восстановления после снятия гипса, консервативного лечения травм, лечения и профилактики комплексного регионарного болевого синдрома и ригидной кисти, болезней перегрузки, тендинопатий, теносиновитов, ревматоидной кисти.

Врач может начать работу на раннем сроке, иногда даже со швами и с гипсом.

Записаться на прием к кистевому терапевту можно по телефону: 8 (846) 374-91-33.

