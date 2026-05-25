Меняется расписание трех региональных речных маршрутов

Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии.

С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.

Теперь рейсов в Рождествено станет больше. Омики будут отправляться каждый час, при этом многие из них с остановкой на пристани Прорана. В сторону села — в 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в обратном направлении — в 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00.

Рейсы из Самары до Зольного запланированы каждый день на 8:30, прибытие в конечный пункт — в 12:15, а также в 18:30 с прибытием в 22:15. Обратно до речного вокзала можно будет уехать в 5:00 ежедневно, в 14:00 с понедельника по четверг и в 15:00 с пятницы по воскресенье.

А в Ширяево можно будет уплыть ежедневно в 7:30 от речного вокзала или в 8:30 и 12:00 — от пристани на поляне им. Фрунзе. Обратно теплоходы отправятся в 10:15 и 18:00.

Пассажирам советуют заранее проверять время отправления при планировании поездки.

Источник: 450media.ru