В Самарской больнице №10 участникам СВО помогают вернуться к полноценной жизни

В отделении медицинской реабилитации особое внимание уделяется восстановлению здоровья участников специальной военной операции. С апреля 2026 года здесь организован третий (амбулаторный) этап медицинской реабилитации для военнослужащих с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем.

Отделение оказывает помощь по профилям: заболевания периферической нервной системы и костно-мышечной системы, центральной нервной системы, кардиологические и соматические патологии. В его составе – зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет теплолечения, ингаляторий, кабинет психолога, а также кабинет роботизированной механо- и мышечно-суставной терапии.

«Помощь участникам СВО – наш приоритет. Мы используем современные методики реабилитации, чтобы вернуть бойцов к полноценной жизни. Каждый пациент получает индивидуальную программу восстановления», – рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица.

В этом году курс реабилитации в отделении прошли 364 пациента, в том числе участники СВО. В 2025 году помощь получили 1088 человек.

"В текущем году запланировано дооснащение отделения 11 единицами высокотехнологичного оборудования в рамках нацпроекта, - отметил главврач. - Уже введён в эксплуатацию аппарат для лечения холодным воздухом. Ожидается поступление систем стабилографии, аудиовизуального комплекса для психологической диагностики и коррекции, тренажёра для пассивных циклических занятий для локтевого сустава и другого оборудования".

Мероприятия по развитию медицинской реабилитации проводятся в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО