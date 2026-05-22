7 региональных проектов примут участие в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

21 мая 2026 года на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были рассмотрены заявки от Самарской области для участия в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Заявки для участия в конкурсе подготовили 7 муниципалитетов. Свое компетентное мнение о проектах высказали врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин, главный архитектор Самарской области - первый заместитель министра градостроительной политики региона Екатерина Семенова, представители муниципалитетов, Общероссийского Народного Фронта, архитекторы.

«В этом году мы видим постоянных участников конкурса. Это такие города, как Сызрань, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Нефтегорск. Нефтегорск и с. Утевка Нефтегорского района подают повторно свои заявки, в прошлом году они не прошли и были отправлены на доработку. В этом году мы видим, что рекомендации учтены, и заявки вполне могут претендовать на победу в конкурсе, – отметил председатель комиссии Эдуард Гафияттуллин. – Участник-дебютант – это село Хворостянка. Могу выразить мнение всех членов комиссии – заявка хорошо проработанная, мы все отметили свежий взгляд на благоустройство общественной территории».

В селе Хворостянка планируют за счет федеральных средств благоустроить парк Космонавтов. Он находится в центральной части села и востребован особенно в летнее время. Космическим парк был назван в честь земляка — космонавта Олега Атькова, он был участником экипажа экспедиции на орбитальной станции «Салют-7». Согласно концепции благоустройства, парк пройдет полную реновацию. Здесь появится фонтан, детская и спортивная площадки, тропа натуралиста, кафе, туалет, тихие зоны отдыха, останется яблоневый сад. Будет заменена сцена. «Ее проект предполагает организовать новую сцену с амфитеатром под навесом, танцпол, гримерные и туалет для артистов. Часть строения займут подсобные помещения для работников парка и хранения садового оборудования», – комментируют проектировщики.

Что касается остальных проектов, то в Сызрани планируется благоустроить лесную зону от ДК «Горизонт» до Аллеи Маршала Жукова. В Чапаевске продолжить реновацию территории у ДК им. Горького. В Отрадном благоустроить ул. Центральная в старом городе. В Похвистнево обновить центральную городскую площадь перед Дворцом культуры. В Нефтегорске планируют обновление сквера «Гостиная», в с. Утевка – благоустройство прибрежной территории озера Приказное.

Все семь концепций на межведомственной комиссии были одобрены и рекомендованы к подаче на Всероссийский конкурс. Заявки в конкурсную комиссию претендентам необходимо подать до 1 июня. Итоги конкурса будут подводиться осенью 2026 года.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды – один из способов улучшения качества жизни и развития инфраструктуры в малых городах, исторических поселениях и опорных населенных пунктах. Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В конкурсе участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Самарская область имеет положительный опыт участия в конкурсе: лауреатами становились 26 проектов региона, 22 из них уже реализовано.

В этом году планируется реализация еще 4 проектов–победителей конкурса прошлого года: это аллея, ведущая к 1-й ГЭС Поволжья в Сызрани, сквер «Голубые ели» в Новокуйбышевске, территория у ДК им. Горького в Чапаевске и “Аллея мечты” по ул. Ленина в Октябрьске.

