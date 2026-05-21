Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

 Лучший сотрудник почты сёл Самарской области Марина Куклева претендует на победу в номинации «Народный почтальон».
«Земский почтальон»: Марина Куклева из Ставропольского района представляет наш регион в финале всероссийского конкурса
На трех ледовых площадках в Самаре 21 и 22 мая проходит четвертый, финальный этап соревнований всероссийской любительской следж-хоккейной лиги.
В Самаре стартовал четвертый этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги
В СамГМУ разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ОВЗ с учетом уровня их физической активности.
Молодая ученая СамГМУ разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ОВЗ
Руководитель Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев: до 90 процентов лесных площадей, пройденных огнём, приходится на территории, куда пожар перешёл с сопредельных земель.
В минприроды СО прошло межведомственное совещание по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
Мероприятие проходило с 15 по 17 мая в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе. 
Представители региона приняли участие во  Всероссийском совещании директоров Исторических парков «Россия – Моя история» по развитию контента
В Самаре представили первый номер независимого литературного зина "Литературка"
В Самаре представили первый номер независимого литературного зина "Литературка"
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

266
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
Заседание прошло на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и началось с минуты молчания в память о погибших сегодня в Сызрани в результате атаки вражеских БПЛА.

В нем приняли участие в формате ВКС Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, представители федеральных ведомств, правительства Москвы, крупных отраслевых сообществ.

Члены комиссии обсудили механизмы стимулирования внедрения робототехнических систем в промышленности, в том числе финансовые инструменты, организационные меры и развитие инфраструктуры интеграции. Также в ходе встречи рассмотрели развитие финансовых механизмов коммерциализации научно-технологических разработок в сфере промышленной робототехники и их внедрения.

«Речь идет о создании полноценной модели внедрения. Начиная от грамотного технологического аудита, направленного на выявление возможностей внедрения новых технических решений на предприятиях и повышения производительности труда, заканчивая понятными дорожными картами, ответственными координаторами на местах и многим другим. Только так востребованные решения начнут переходить в масштабное применение на практике, - отметил Вячеслав Федорищев. - Мы должны по-настоящему серьезные финансовые стимулы создать, чтобы предприятия откликнулись, увидели для себя эти возможности. Продукт, который мы продвигаем, должен быть конкурентоспособным и в качестве, и в цене. Идеология внедрения роботизированных комплексов должна быть такой высокой, чтобы это стало естественной потребностью любого производителя».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил, что Россия планирует оказать дополнительную поддержку развитию роботизации. Он отметил, что развитие автоматизации и роботизации промышленности обусловлено необходимостью совершенствования технологической базы и повышения производительности труда по всем отраслям, дефицитом кадров, а также ускорением цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в производственном цикле.
Министр сообщил, что в стране освоен выпуск шарнирно-сочлененных, параллельных, линейных, цилиндрических, а также SCARA-роботов. Среди них налажено производство самых востребованных моделей: консольных роботов грузоподъемностью 45 кг и манипуляторов в диапазоне грузоподъемности от 12 до 25 кг и от 60 до 120 кг.

По словам главы Минпромторга России, через общеотраслевую субсидию на НИОКР сейчас разрабатываются роботизированные комплексы с российскими системами LiDAR, шарнирно-сочлененные 6-осевые роботы грузоподъемностью от 25 до 50 кг и 200 кг с применением отечественных редукторов, 6-осевой робот-манипулятор грузоподъемностью от 6 кг и ряд других проектов. Он также рассказал, что Минпромторг России планирует оказать дополнительную поддержку развития роботизации и поспособствовать выводу отечественных наработок в серию.

«Минпромторг через единую региональную субсидию ежегодно докапитализирует региональные фонды развития промышленности. Кроме того, есть возможность работать в режиме софинансирования с федеральным Фондом. Считаем, что нужно использовать эти ресурсы в том числе для содействия в модернизации малых и средних предприятий с внедрением промышленных роботов», - подчеркнул Антон Алиханов.

Отметим, что фонды развития промышленности координируются ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России.

Еще один важным аспектом повестки стали нормативные условия развития робототехники.

«Для долгосрочного планирования роботизации необходим комплексный законодательный документ. Работа над ним сейчас ведется в Государственной Думе РФ. Отдельное значение имеет увязка этой работы с механизмами поддержки российских производителей и продвижения отечественных технологических решений, в том числе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбирай своё», - добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что перед комиссией Госсовета по направлению «Промышленность» стоят задачи, напрямую связанные с продолжением системной работы по вопросам технологического суверенитета; поддержки НИОКР, включая расширение инструментов льготного финансирования; кадрового обеспечения и повышения роли регионов в промышленной политике, которая ведется Комиссией совместно с Минпромторгом России.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Тольятти

Новости по теме
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026, 18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в... Политика
2189
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
03 апреля 2026, 20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ.  Политика
3660
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
18 декабря 2025, 16:12
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Политика
1371
В центре внимания
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
262
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».
21 мая 2026  20:27
Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
265
В четверг, 21 мая, на площадке особой экономической зоны «Тольятти» состоялась трехсторонняя встреча губернатора Вячеслава Федорищева, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского и директора Фонда развития промышленности Романа
21 мая 2026  20:14
Губернатор Вячеслав Федорищев, замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский и директор ФРП Роман Петруца провели рабочую встречу
266
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
527
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
581
