Вячеслав Федорищев на площадке технопарка «Жигулевская долина» провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности в рамках форума «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».

Заседание прошло на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и началось с минуты молчания в память о погибших сегодня в Сызрани в результате атаки вражеских БПЛА.



В нем приняли участие в формате ВКС Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, представители федеральных ведомств, правительства Москвы, крупных отраслевых сообществ.



Члены комиссии обсудили механизмы стимулирования внедрения робототехнических систем в промышленности, в том числе финансовые инструменты, организационные меры и развитие инфраструктуры интеграции. Также в ходе встречи рассмотрели развитие финансовых механизмов коммерциализации научно-технологических разработок в сфере промышленной робототехники и их внедрения.



«Речь идет о создании полноценной модели внедрения. Начиная от грамотного технологического аудита, направленного на выявление возможностей внедрения новых технических решений на предприятиях и повышения производительности труда, заканчивая понятными дорожными картами, ответственными координаторами на местах и многим другим. Только так востребованные решения начнут переходить в масштабное применение на практике, - отметил Вячеслав Федорищев. - Мы должны по-настоящему серьезные финансовые стимулы создать, чтобы предприятия откликнулись, увидели для себя эти возможности. Продукт, который мы продвигаем, должен быть конкурентоспособным и в качестве, и в цене. Идеология внедрения роботизированных комплексов должна быть такой высокой, чтобы это стало естественной потребностью любого производителя».



Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов сообщил, что Россия планирует оказать дополнительную поддержку развитию роботизации. Он отметил, что развитие автоматизации и роботизации промышленности обусловлено необходимостью совершенствования технологической базы и повышения производительности труда по всем отраслям, дефицитом кадров, а также ускорением цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в производственном цикле.

Министр сообщил, что в стране освоен выпуск шарнирно-сочлененных, параллельных, линейных, цилиндрических, а также SCARA-роботов. Среди них налажено производство самых востребованных моделей: консольных роботов грузоподъемностью 45 кг и манипуляторов в диапазоне грузоподъемности от 12 до 25 кг и от 60 до 120 кг.

По словам главы Минпромторга России, через общеотраслевую субсидию на НИОКР сейчас разрабатываются роботизированные комплексы с российскими системами LiDAR, шарнирно-сочлененные 6-осевые роботы грузоподъемностью от 25 до 50 кг и 200 кг с применением отечественных редукторов, 6-осевой робот-манипулятор грузоподъемностью от 6 кг и ряд других проектов. Он также рассказал, что Минпромторг России планирует оказать дополнительную поддержку развития роботизации и поспособствовать выводу отечественных наработок в серию.

«Минпромторг через единую региональную субсидию ежегодно докапитализирует региональные фонды развития промышленности. Кроме того, есть возможность работать в режиме софинансирования с федеральным Фондом. Считаем, что нужно использовать эти ресурсы в том числе для содействия в модернизации малых и средних предприятий с внедрением промышленных роботов», - подчеркнул Антон Алиханов.

Отметим, что фонды развития промышленности координируются ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России.

Еще один важным аспектом повестки стали нормативные условия развития робототехники.



«Для долгосрочного планирования роботизации необходим комплексный законодательный документ. Работа над ним сейчас ведется в Государственной Думе РФ. Отдельное значение имеет увязка этой работы с механизмами поддержки российских производителей и продвижения отечественных технологических решений, в том числе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Выбирай своё», - добавил глава региона.



Губернатор подчеркнул, что перед комиссией Госсовета по направлению «Промышленность» стоят задачи, напрямую связанные с продолжением системной работы по вопросам технологического суверенитета; поддержки НИОКР, включая расширение инструментов льготного финансирования; кадрового обеспечения и повышения роли регионов в промышленной политике, которая ведется Комиссией совместно с Минпромторгом России.

