Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря полицейским, осуществившим мечты ребят, мероприятие стало для детей настоящим праздничным чудом.
Сотрудники ГУ МВД СО присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Только в 2025 году собственное жилье получили 44 защитника.
В регионе системно решают жилищный вопрос детей-сирот, уделяя особое внимание участникам СВО
C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами.
Билайн запустил «план б.» с нейросетями в MAX
Врач подчеркнула, что человек должен знать и учитывать свою наследственность и предрасположенности, чем болели и от чего умирали близкие родственники, — это поможет назначить нужные обследования.
Главврач поликлиники Кремля рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до 120 лет
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия
Температура воздуха 19 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
19 декабря в регионе слабый гололед, до +2°С
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской Академии Святителя Алексия

130
В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года.

В четверг, 18 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в режиме видеоконференцсвязи.

В его работе приняли участие ректор академии Дмитрий Лескин, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор, глава городского округа Тольятти Илья Сухих, руководители профильных министерств региона, крупнейших предприятий области и представители духовенства.

В начале заседания глава региона акцентировал внимание на системной поддержке, которую оказывают академии члены попечительского совета. Особо была отмечена роль АО «АВТОВАЗ» и его президента Максима Соколова в становлении и развитии образовательного учреждения.

«В Тольятти складывается замечательная система полноценного православного образования, которая охватывает не только Самарскую область. Многие абитуриенты и студенты приезжают из других регионов России, зная о ценностях и хорошем образовании, которые можно получить в академии», – подчеркнул губернатор.

С приветственным словом к участникам заседания обратился президент АО «АВТОВАЗ», сопредседатель попечительского совета Максим Соколов.

«Академия давно стала легендарным образовательным учреждением, вертикально интегрированным холдингом, который по праву считается жемчужиной образования, – сказал он. – Важно поставить работу на системные рельсы. И попечительский совет призван выстроить ее в единый план, который будет помогать развитию академии».

В своем выступлении Максим Соколов также отметил поддержку Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в частности, в установлении квот на бюджетные места.
В повестку заседания было вынесено несколько ключевых вопросов развития образовательной организации.
«На самом деле очень многие позитивные элементы развития в этом году уже удалось реализовать. Но у нас есть большие планы по дальнейшему развитию, как инфраструктурному, так и образовательному», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания ректор академии Дмитрий Лескин доложил об основных итогах деятельности вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Так, он сообщил о расширении географии поступающих, включающей ряд регионов России: Красноярский и Краснодарский край, Московскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Иркутскую и Саратовскую области, Республику Удмуртию, а также Республику Казахстан.

По словам Дмитрия Лескина, Академия Святителя Алексия – первый вуз подобного направления в Приволжском федеральном округе и третий в России. Еще два – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский православный университет им. Иоанна Богослова – находятся в Москве.

Уникальное учебное заведение, в том числе и с точки зрения архитектурного ансамбля, спроектированного в традициях древнерусского зодчества, на протяжении ряда лет развивается в Тольятти. Академия, завершающая цепочку непрерывного гуманитарного образования от Православной классической гимназии до вуза, реализует концепцию светского образования в сочетании с социальным, гуманитарным и теологическим направлениями обучения.

В настоящее время в системе непрерывного образования более 1700 обучающихся, а сама образовательная деятельность представлена более чем 30 программами по бакалавриату, специалитету и магистратуре. «75% выпускников работают в системе образования», – подчеркнул Дмитрий Лескин.

Также он подробно рассказал о проектах, реализуемых во взаимодействии с АО «АВТОВАЗ». Среди них – многоуровневая поддержка Тольяттинской классической гимназии, договор практического и дуального обучения с Гуманитарным колледжем, целевая программа подготовки Академии Святителя Алексия по специальности «Управление цифровыми технологиями и экономика инноваций».

Особое внимание в академии, по словам ректора, уделяется культурно-просветительской и музейно-выставочной деятельности.

Говоря о планах, Дмитрий Лескин в своем выступлении обозначил фундаментальные вопросы программы развития. Так, планируется завершение строительства главного корпуса академии. Среди ключевых проектов он назвал такие, как передовая педагогическая школа, региональный центр межрелигиозного и государственно-конфессионального диалога, центр социального и социокультурного проектирования, региональный научно-практический центр духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

В планах академии и увеличение основных целевых показателей, в частности количества бюджетных мест. «40 бюджетных мест Правительство РФ выделило академии», – подчеркнул ректор.

Отдельное внимание членов попечительского совета было уделено реализации значимых инфраструктурных проектов. В ходе заседания участники обсудили вопрос проектирования современного общежития для студентов и преподавателей, а также благоустройства прилегающего к академии сквера.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара Тольятти

