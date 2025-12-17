Я нашел ошибку
Сегодня мальчика пригласили на предприятие, где его тепло встретил талисман РКС - Бобр - и поздравил с наступающим праздником.
В «РКС-Самара» исполнили новогоднее желание юного самарца
Проект помогает молодым людям реализовывать свои инициативы, развивать лидерские качества и получать поддержку как для студенческих проектов, так и для личного профессионального и образовательного роста.
Студенты региона в числе победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
В Самаре ёлочные базары уже открыли свои двери
Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта
Зама пришла в Самарскую область: прогноз погоды с 18 по 24 декабря
Боец студотрядов Самарской области в числе победителей Российской национальной премии «Студент года»
Первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин принял участие в акции «Елка желаний»
Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»

168
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»

 

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил студентов из Самарской области, которые стали лауреатами и победителями Российской национальной премии «Студент года 2025». Глава региона отметил успех ребят в своем канале в мессенджере MAX.

«В финале конкурса в Москве принимали участие более 850 студентов вузов и ссузов со всей России, которые прошли региональный отбор. Среди лауреатов и победителей премии студенты Самарской области», - написал Вячеслав Федорищев.

Национальная премия «Студент года» - проект Российского Союза Молодежи для талантливых студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи страны, проводится с 2018 года.  

В этом году участниками финала стали победители региональных этапов, лучших из них определяли в 18 индивидуальных и коллективных номинациях среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Лауреатами и победителями проекта стали 90 студентов и студенческих объединений страны, среди которых и представители Самарской области.

Владислав Волчанский из строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева победил в номинации «Общественник года», Динара Адельшина из Самарского государственного социально-педагогического университета признана победителем в номинации «Доброволец года».

Волонтерское объединение «Сердце в Ладонях» Самарского государственного колледжа стало лауреатом в номинации «Добровольческое объединение года». Общественный центр гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи Самарского государственного колледжа «Волонтеры Победы» - лауреат в номинации «Патриотическое объединение года».

Форум проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами и учредителями форума в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), «Движение Первых», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Президентская платформа «Россия — страна возможностей».

На недавней встрече с победителями регионального конкурса «Студент года 2025» Вячеслав Федорищев подчеркнул: такая победа значит, что ребята на правильном пути, обладают максимальным трудолюбием и целеустремленностью.

«Самое главное — не сбавлять обороты, потому что жизнь — не спринт, жизнь — это очень длинная дистанция. И необходимо всегда, на каждом участке жизни демонстрировать такие же качества, которые у вас сейчас есть, которые вы проявили, став лучшими по своему направлению и победив, в том числе, в нашем конкурсе, — сказал на встрече губернатор и пригласил ребят на стажировку в профильные министерства и правительство области. - Всех победителей конкурса «Студент года» включим в наш кадровый резерв. Также поддержим лучшие инициативы студентов и продумаем дополнительную грантовую поддержку».

 

Фото министерства молодежной политики Самарской области

