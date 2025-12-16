В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»

20 декабря в духовно-просветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260а) пройдёт XXI Самарский инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка». Его подготовила АНО «Лаборатория современной культуры», которая уже много лет занимается организацией в Самаре балов, где на равных могут танцевать люди с инвалидностью и без, а также успешно выводит это движение на межрегиональный и всероссийский уровень.

Сценарий бала будет основан на всемирно известном произведении Эрнста Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а сопровождать танцы будет музыка Петра Ильича Чайковского и другие классические произведения. На протяжении нескольких недель до бала его участники, среди которых есть как люди с различными формами инвалидности, так и без ОВЗ, посещали репетиции, где под руководством профессиональных хореографов разучивали танцы и осваивали взаимодействие в разных парах, чтобы на самом балу уверенно танцевать с любым партнёром.

Сбор гостей на бал «Большая Рождественская сказка» начнётся с 15 часов, а торжественные фанфары, приглашающие всех участников выстроиться на танец-шествие «Полонез», прозвучат в 16:00. В течение этого часа у представителей СМИ будет возможность пообщаться как с участниками, так и с организаторами бала, а также с партнёрами мероприятия (их полный список вы можете найти в Приложении 1 в конце этого документа). Просим вас, по возможности, заранее сообщить о своём намерении прийти на бал.

До встречи в круге танца!

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Кириллица» (Ново-Садовая, 260а)

Дата и время: 20 декабря 2025 г. (суббота), с 15:00 до 20:00

12+