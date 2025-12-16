Я нашел ошибку
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»

В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»

20 декабря в духовно-просветительском центре «Кириллица» (ул. Ново-Садовая, 260а) пройдёт XXI Самарский инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка». Его подготовила АНО «Лаборатория современной культуры», которая уже много лет занимается организацией в Самаре балов, где на равных могут танцевать люди с инвалидностью и без, а также успешно выводит это движение на межрегиональный и всероссийский уровень.

Сценарий бала будет основан на всемирно известном произведении Эрнста Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а сопровождать танцы будет музыка Петра Ильича Чайковского и другие классические произведения. На протяжении нескольких недель до бала его участники, среди которых есть как люди с различными формами инвалидности, так и без ОВЗ, посещали репетиции, где под руководством профессиональных хореографов разучивали танцы и осваивали взаимодействие в разных парах, чтобы на самом балу уверенно танцевать с любым партнёром.

Сбор гостей на бал «Большая Рождественская сказка» начнётся с 15 часов, а торжественные фанфары, приглашающие всех участников выстроиться на танец-шествие «Полонез», прозвучат в 16:00. В течение этого часа у представителей СМИ будет возможность пообщаться как с участниками, так и с организаторами бала, а также с партнёрами мероприятия (их полный список вы можете найти в Приложении 1 в конце этого документа). Просим вас, по возможности, заранее сообщить о своём намерении прийти на бал.

До встречи в круге танца!

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Кириллица» (Ново-Садовая, 260а)

Дата и время: 20 декабря 2025 г. (суббота), с 15:00 до 20:00

Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
15 декабря 2025, 18:25
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
15 декабря 2025, 12:10
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
По словам организаторов, идея выставки возникла как поиск новых форм диалога с аудиторией и попытка продемонстрировать, что современная филателия способна...
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
11 декабря 2025, 15:27
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи. Общество
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
16 декабря 2025  09:30
Ноутбук, смарт-часы, принтер: Вячеслав Федорищев снял детские открытки с «Елки желаний»
