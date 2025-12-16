Я нашел ошибку
Главные новости:
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
Вячеслав Федорищев и Марина Сидухина вручили медаль «За проявленное мужество» дочери участника СВО из Самарской области
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026

83
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.

Стартовала регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.

Для удобства участников регистрация на профессиональные дистанции и для любителей спорта разделена.

На сайте www.russialoppet.ru осуществляется регистрация на Ночную гонку (дистанции 6 км, 12 км), а также на дистанции 30 и 50 км.

На сайте www.russiarunning.com проходит регистрация на остальные дистанции: 10 км, свободный стиль; 10 км, классический стиль.
Здесь же доступна регистрация для участия в бесплатном заезде на дистанции 2,5 км.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск, страховку и выполнившие условия, указанные в положении о проведении фестиваля.

Регистрация проходит до 23:59 25 января 2026 года.

Лыжный фестиваль организуется департаментом физической культуры и спорта администрации города Самары совместно с Самарской областной Федерацией лыжных гонок, АНО «Центр организации и проведения спортивных мероприятий «VolgaMan», МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» и спортивной школой олимпийского резерва № 11.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

