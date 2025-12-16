Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026

Стартовала регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи горы». Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.



Для удобства участников регистрация на профессиональные дистанции и для любителей спорта разделена.



На сайте www.russialoppet.ru осуществляется регистрация на Ночную гонку (дистанции 6 км, 12 км), а также на дистанции 30 и 50 км.



На сайте www.russiarunning.com проходит регистрация на остальные дистанции: 10 км, свободный стиль; 10 км, классический стиль.

Здесь же доступна регистрация для участия в бесплатном заезде на дистанции 2,5 км.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск, страховку и выполнившие условия, указанные в положении о проведении фестиваля.



Регистрация проходит до 23:59 25 января 2026 года.



Лыжный фестиваль организуется департаментом физической культуры и спорта администрации города Самары совместно с Самарской областной Федерацией лыжных гонок, АНО «Центр организации и проведения спортивных мероприятий «VolgaMan», МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» и спортивной школой олимпийского резерва № 11.

Фото: пресс-служба администрации Самары