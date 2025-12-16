Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер МАХ

Госдума на пленарном заседании во втором и третьем приняла закон, обязывающий управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жителями многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере МАХ, пишут "Известия".

Согласно документу, порядок такого взаимодействия установит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Закон также предусматривает, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета МКД должно быть оформлено протоколом по требованиям Минстроя и подписано, в том числе, избранными членами совета.