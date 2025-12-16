Я нашел ошибку
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»

136
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.

14 и 15 декабря Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы». Событие объединило 400 участников в составе 22 лучших хоров из 16 регионов и было приурочено к завершению Года защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Самару и регион представили коллективы Детской музыкальной хоровой школы № 1, школы № 144 и Самарского медико-технического лицея.

«Это действительно очень теплое, семейное и в то же время яркое событие, которое напоминает нам о важности семейных ценностей и о том, что любовь к Родине, к хорошей песне должна воспитываться в первую очередь именно в семье. Всех победителей поздравляю с победой, хотя я считаю, что каждый участник – лучший из лучших и каждый коллектив безусловно достоин победы. Благодарю организаторов за этот замечательный праздник песни!» – отметил глава города Самары Иван Носков.

Выступления хоров-финалистов состоялись в самарской гимназии № 3: мамы, папы, бабушки и дедушки исполнили песни военных лет. Во второй день в концертном зале Окружного Дома офицеров прошел гала-концерт. На сцене также вручили награды победителям премии «Родитель года - 2025» и подвели итоги конкурса родительских инициатив «Команда года». Двадцати родительским объединениям, сделавшим наибольший вклад в развитие образовательных учреждений Самарской области, вручили дипломы и сертификаты на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

«Фестиваль «Крылатое эхо Победы» в 2025 году стал по-настоящему масштабным и всенародным событием – он объединил 47 регионов России и более 300 родительских хоров. Все коллективы приехали в Самару с глубоким чувством гордости и любви к стране. Участники фестиваля не просто пели – они вдохновляли и наглядно демонстрировали силу семейных ценностей и патриотизма. Они напомнили друг другу и показали детям, как звучат песни, хранящие память о подвигах и славе Отечества. Благодарю каждого, кто разделил с нами этот семейный праздник!» – сказала депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина.

От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1, лауреатами I степени - хор «Эхо Гармонии» школы № 144 и хор «Орион» Самарского медико-технического лицея. Также среди лауреатов – хоровые родительские коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Пензенской, Томской, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской и Смоленской областей, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Адыгея и Республики Башкортостан.

Организатором конкурса выступает общероссийская организация лидеров образования «Учитель года» при поддержке Правительства Самарской области, Администрации города Самары и Самарской Губернской Думы. Автором и координатором является депутат Самарской Губернской Думы, председатель Общероссийской общественной организации «Учитель года» Светлана Ильина.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Весь список