Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами

В Многофункциональном молодёжном центре Самарской области состоялась открытая дискуссия в рамках федерального профориентационного проекта «ГосСтарт.Диалог – Политика» от Росмолодёжи. Программа «ГосСтарт» реализуется с 2023 по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и является частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Платформа «ГосСтарт.Диалог» призвана построить связь между молодёжью и властью, сделать механизмы управления страной более понятными и доступными для будущих лидеров. Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.

Гостем встречи стала Светлана Ильина, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Светлана не просто поговорила с ребятами о политике: в диалоге прозвучали личные истории, примеры успешных решений и полезные советы для тех, кто хочет строить успешную карьеру.

«Сегодня в зале собрались студенты, я надеюсь, будущие госслужащие, которые точно будут обеспечивать работу правового государства, следуя нашему главному закону. Мы, конечно, поговорим о законах, об успешности и о том, как добиваться своих целей. Но самая главная наша задача — профориентационная, чтобы в перспективе государством, регионом или городами управляла наша по-настоящему вовлеченная, увлеченная молодёжь», — рассказала Светлана Ильина перед началом встречи.

Особенность направления «ГосСтарт.Диалог – Политика» заключается в его прямой нацеленности на формирование политической культуры и кадрового резерва. Через личное общение с депутатами, сенаторами и членами избиркомов участники получают уникальный практический опыт и видение своего потенциала в политической деятельности.

Самарские студенты открыто поговорили со Светланой Сергеевной. Ребята не только активно участвовали в диалоге, но и задавали собственные вопросы на самые разные темы. Будущих юристов, экономистов и менеджеров интересовало, как успевать всё, реализовывать большие проекты из простой идеи, а также то, какие вызовы и изменения ожидают систему образования в Самарской области.

«Встреча получилась очень продуктивной. Приятно, что с самого начала мы говорили честно, без масок и формальностей. Очень запомнились советы Светланы Сергеевны о том, как правильно ставить цели и достигать их — это безусловно поможет и в дальнейшей деятельности, в том числе для построения карьеры. Надеюсь, что подобные встречи с депутатами будут продолжать проходить в Самарской области, ведь такие замечательные личности — яркий пример для молодёжи во многих сферах», — поделилась Валерия Игнатова, студентка Самарского государственного экономического университета, член резерва Общественного молодёжного парламента при Самарской губернской думе.

Мероприятие в Самаре стало ещё одним шагом в реализации миссии направления «ГосСтарт.Политика» – формировании нового поколения ответственных политиков и управленцев, готовых вносить вклад в развитие России на основе традиционных ценностей и современных знаний.

Фото – министерство молодежной политики Самарской области