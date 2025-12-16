В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»

Пассажиры трамвая «Львенок», в том числе 400 участников финала Всероссийского конкурса родительских хоров «Крылатое эхо Победы», который проходит в эти дни в областной столице, познакомились с историей и ключевыми событиями города в формате путешествия на колесах.

Проект реализуется по инициативе депутата Самарской Губернской Думы, председателя комитета по образованию и науке Светланы Ильиной при поддержке администрации города.

«Проект «Интерактивный трамвай» – это хороший пример того, как обычную поездку в городском транспорте можно превратить в путешествие сквозь годы и века. Для детей это новые впечатления, даты и имена, для старшего поколения – возможность вспомнить то, о чем рассказывали в детстве, спеть вместе с артистами песни, звучавшие в годы юности. Символично, что проект запустили в канун Нового года, когда город становится красивее к празднику. Благодарю всех, кто принял участие в организации «путешествия на колесах», это одна из тех инициатив, которые стоит развивать в Самаре»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.