Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:
"Какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?
Здоровое питание.
Сбалансированная диета. Употребление разнообразных продуктов, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и здоровые жиры (например, оливковое масло, орехи) помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление.
Снижение потребления соли и сахара. Это помогает контролировать кровяное давление и уровень глюкозы в крови.
Регулярная физическая активность.
Умеренные физические нагрузки (например, ходьба, бег, плавание) помогают укрепить сердце, улучшить циркуляцию крови и поддерживать здоровый вес. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
Поддержание нормального веса.
Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержание здорового веса способствует снижению нагрузки на сердце.
Отказ от курения и алкоголя.
Курение является одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от этой вредной привычки значительно снижает риск инфаркта миокарда и инсульта.
Избыточное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.
Управление стрессом.
Хронический стресс может негативно сказываться на здоровье сердца. Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь справиться со стрессом.
Регулярные медицинские осмотры.
Профилактические осмотры помогают выявлять и контролировать факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.
Сон.
Качественный сон (7-9 часов в сутки) важен для общего здоровья и может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний".
