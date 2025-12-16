Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:



"Какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?



Здоровое питание.

Сбалансированная диета. Употребление разнообразных продуктов, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и здоровые жиры (например, оливковое масло, орехи) помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление.

Снижение потребления соли и сахара. Это помогает контролировать кровяное давление и уровень глюкозы в крови.



Регулярная физическая активность.

Умеренные физические нагрузки (например, ходьба, бег, плавание) помогают укрепить сердце, улучшить циркуляцию крови и поддерживать здоровый вес. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.



Поддержание нормального веса.

Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержание здорового веса способствует снижению нагрузки на сердце.



Отказ от курения и алкоголя.

Курение является одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от этой вредной привычки значительно снижает риск инфаркта миокарда и инсульта.

Избыточное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.



Управление стрессом.

Хронический стресс может негативно сказываться на здоровье сердца. Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь справиться со стрессом.



Регулярные медицинские осмотры.

Профилактические осмотры помогают выявлять и контролировать факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.



Сон.

Качественный сон (7-9 часов в сутки) важен для общего здоровья и может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Фото: freepik.com