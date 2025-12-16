Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца

213
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:

"Какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?

Здоровое питание.
Сбалансированная диета. Употребление разнообразных продуктов, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и здоровые жиры (например, оливковое масло, орехи) помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление.
 Снижение потребления соли и сахара. Это помогает контролировать кровяное давление и уровень глюкозы в крови.

Регулярная физическая активность.
Умеренные физические нагрузки (например, ходьба, бег, плавание) помогают укрепить сердце, улучшить циркуляцию крови и поддерживать здоровый вес. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Поддержание нормального веса.
Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поддержание здорового веса способствует снижению нагрузки на сердце.

Отказ от курения и алкоголя.
 Курение является одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от этой вредной привычки значительно снижает риск инфаркта миокарда и инсульта.
Избыточное потребление алкоголя может привести к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.

Управление стрессом.
Хронический стресс может негативно сказываться на здоровье сердца. Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь справиться со стрессом.

Регулярные медицинские осмотры.
Профилактические осмотры помогают выявлять и контролировать факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

Сон.
Качественный сон (7-9 часов в сутки) важен для общего здоровья и может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025, 15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников. Здравоохранение
429
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
15 декабря 2025, 15:13
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность. Здравоохранение
482
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025, 17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения. Здравоохранение
820
Здравоохранение
Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
16 декабря 2025  15:38
Самарский врач-кардиолог рассказала, какой образ жизни поможет значительно улучшить здоровье сердца
213
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
16 декабря 2025  13:24
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с гриппом в России
225
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
15 декабря 2025  20:45
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
463
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
15 декабря 2025  15:45
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
446
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025  15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
433
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
15 декабря 2025  15:13
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
485
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
15 декабря 2025  12:33
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
338
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
821
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
908
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
1438
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15716
Весь список
В центре внимания
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
165
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
322
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
233
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
225
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
240
Весь список