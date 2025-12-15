Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Если приняли решение навсегда отказаться от курения

74
Если приняли решение навсегда отказаться от курения

Если у вас такая есть вредная привычка, вы можете позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный)

Позвонили? Скажите, что вам нужна помощь при отказе от курения — вас переключат на специалистов Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака.

В центре консультативную помощь оказывают психологи и врачи

Психологи помогают подготовиться ко дню отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, вы вместе определите оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат в трудные минуты борьбы с никотиновой зависимостью.

Врачи проконсультируют о наиболее эффективных лечебных способах отказа от курения, дадут совет пациентам с различными заболеваниями, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем.

Если хотите узнать больше об отказе от курения читайте на официальном портале Минздрава России о Вашем здоровье.

15 декабря 2025  12:33
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
729
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
804
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
1369
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
720
Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.
12 декабря 2025  16:57
«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт
756
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
12 декабря 2025  12:02
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
512
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
12 декабря 2025  10:08
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
519
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
11 декабря 2025  17:28
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
754
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
11 декабря 2025  15:08
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
694
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15711
В центре внимания
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
