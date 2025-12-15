Если приняли решение навсегда отказаться от курения

Если у вас такая есть вредная привычка, вы можете позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный)

Позвонили? Скажите, что вам нужна помощь при отказе от курения — вас переключат на специалистов Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака.

В центре консультативную помощь оказывают психологи и врачи

Психологи помогают подготовиться ко дню отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, вы вместе определите оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат в трудные минуты борьбы с никотиновой зависимостью.

Врачи проконсультируют о наиболее эффективных лечебных способах отказа от курения, дадут совет пациентам с различными заболеваниями, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем.

Если хотите узнать больше об отказе от курения читайте на официальном портале Минздрава России о Вашем здоровье.