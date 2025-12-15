Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

Алексей Валерьевич родился в Самаре, имеет высшее образование: окончил ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», в 2019 году на базе АНО ВО Университет «МИР» прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2012 году с работы в частных компаниях. С 2014 по 2018 годы работал в администрации Самарского района города Самары: прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 годы возглавлял МБУ «Самарское», а в 2020 году был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.