Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

150
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

Алексей Валерьевич родился в Самаре, имеет высшее образование: окончил ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», в 2019 году на базе АНО ВО Университет «МИР» прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». 

Трудовую деятельность начал в 2012 году с работы в частных компаниях. С 2014 по 2018 годы работал в администрации Самарского района города Самары: прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 годы возглавлял МБУ «Самарское», а в 2020 году был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.

15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025, 10:47
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025, 10:16
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025, 19:15
