Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью

128
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.

Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Алена Крестьянская:

"Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.

Что оно включает?

Правильное питание – основа здорового образа жизни. Сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Рацион должен быть разнообразным и включать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу. Важно избегать избыточного потребления сахара, соли и насыщенных жиров.

Физическая активность – залог бодрости и здоровья. Регулярные занятия спортом или физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, повышают иммунитет и способствуют поддержанию здорового веса. Рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.

Контроль веса – важный аспект заботы о здоровье. Избыточный вес увеличивает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Поддержание здорового веса возможно благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической активности.

Отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя и наркотиков наносят серьёзный вред здоровью.

Рациональный режим труда и отдыха – залог высокой работоспособности. Правильное чередование работы и отдыха позволяет избежать переутомления и сохранить энергию для выполнения повседневных задач. Важно находить время для хобби и занятий, приносящих удовольствие.

Глубокий и длительный сон – необходимый фактор восстановления организма. Во время сна организм восстанавливается, укрепляется иммунитет и улучшается память. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки в темном и тихом помещении.

Управление стрессом. Стресс и негативные эмоции могут негативно сказываться на здоровье. Помогают: занятия любимым делом, спорт, новые увлечения,позитивное мышление и общение с приятными людьми, техники релаксации, например, дыхательные упражнения.

Профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявить заболевания на ранних стадиях и начать лечение вовремя".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025, 15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников. Здравоохранение
88
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025, 17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения. Здравоохранение
738
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025, 19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран. Здравоохранение
1379
Здравоохранение
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
15 декабря 2025  15:45
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
107
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025  15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
123
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
15 декабря 2025  15:13
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
128
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
15 декабря 2025  12:33
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
161
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
740
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
821
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
1383
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
733
Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.
12 декабря 2025  16:57
«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт
769
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
12 декабря 2025  12:02
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
520
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15712
Весь список
В центре внимания
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
Весь список