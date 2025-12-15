Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью

Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Алена Крестьянская:



"Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.



Что оно включает?



Правильное питание – основа здорового образа жизни. Сбалансированное питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Рацион должен быть разнообразным и включать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирное мясо и рыбу. Важно избегать избыточного потребления сахара, соли и насыщенных жиров.



Физическая активность – залог бодрости и здоровья. Регулярные занятия спортом или физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, повышают иммунитет и способствуют поддержанию здорового веса. Рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.



Контроль веса – важный аспект заботы о здоровье. Избыточный вес увеличивает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Поддержание здорового веса возможно благодаря сбалансированному питанию и регулярной физической активности.



Отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя и наркотиков наносят серьёзный вред здоровью.



Рациональный режим труда и отдыха – залог высокой работоспособности. Правильное чередование работы и отдыха позволяет избежать переутомления и сохранить энергию для выполнения повседневных задач. Важно находить время для хобби и занятий, приносящих удовольствие.



Глубокий и длительный сон – необходимый фактор восстановления организма. Во время сна организм восстанавливается, укрепляется иммунитет и улучшается память. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки в темном и тихом помещении.



Управление стрессом. Стресс и негативные эмоции могут негативно сказываться на здоровье. Помогают: занятия любимым делом, спорт, новые увлечения,позитивное мышление и общение с приятными людьми, техники релаксации, например, дыхательные упражнения.



Профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявить заболевания на ранних стадиях и начать лечение вовремя".

