«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда». 
Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.
Эксперт рассказал о полезных альтернативах майонезу в новогодних салатах
Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.
Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре

169
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.

В Самаре до 19 декабря Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводят бесплатные консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков и соблюдения гигиенических требований.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров можно задать специалистам:
- Управления Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» 8 (846) 266-98-49;
- консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону 8 (846) 373-49-22,
- отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самаре по номеру 8 (846) 337 73 93.

Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.

Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в РФ).

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
15 декабря 2025, 18:25
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива. Общество
63
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025, 18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости. Политика
75
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
15 декабря 2025, 17:53
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность. Общество
105
В центре внимания
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
71
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
132
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
265
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
199
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
256
Весь список