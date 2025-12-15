«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре

В Самаре до 19 декабря Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводят бесплатные консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков и соблюдения гигиенических требований.



Интересующие вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров можно задать специалистам:

- Управления Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» 8 (846) 266-98-49;

- консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону 8 (846) 373-49-22,

- отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самаре по номеру 8 (846) 337 73 93.



Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.



Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в РФ).

