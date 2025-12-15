«Школа героев»: курсанты второго потока программы успешно сдали промежуточный экзамен

В минувшую субботу в Самарской области состоялся промежуточный экзамен для курсантов второго потока кадровой программы «Школа героев», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской – «Время героев». Это позволило подвести первые итоги интенсивного обучения, направленного на подготовку высококвалифицированных управленческих кадров для региона.

Программа «Школа героев» является продолжением президентской инициативы «Время героев» и нацелена на формирование резерва управленцев, способных эффективно работать на государственной и муниципальной службе, а также на предприятиях региона. Реализуется АНОО ДПО «Таволга» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и ведущих высших учебных заведений региона. Курсанты второго потока приступили к обучению в июне текущего года, освоив за это время ключевые модули, включая знакомство с государственной и муниципальной службой, экономику и финансы, а также региональное и муниципальное управление.

Важной частью подготовки стало знакомство с наставниками, прохождение двух стажировок и запуск собственных проектов. Участники также изучили лучшие управленческие практики региона, посетив НПЦ БАС «Самара» и Куйбышевскую железную дорогу, и отработали практические навыки в рамках мастерских коммуникаций, целеполагания и проектного управления, а также прошли курс командообразования и управленческий минимум.

Экзаменационные испытания включали вопросы по трем основным блокам: государственная и муниципальная служба, проектное управление и внешние коммуникации.

«Не могу сказать, что экзамен был сложным, - отметил участник второго потока программы «Школа героев» Владимир Страусс. – Все эти вопросы и темы мы изучали. Вопросы были о развитии Самарской области, социальных проектах, формировании дорожных карт, ведении социальных сетей».

Поддержать курсантов в этот ответственный день приехали их семьи, а также выпускники первого потока программы «Школа героев», успешно завершившие обучение в мае этого года.

Для членов семей курсантов была организована экскурсия по экспозиции исторического парка «Россия – моя история». Завершающим аккордом дня стала совместная деловая игра, которая позволила участникам применить полученные знания в практическом командном формате.

Программа «Школа героев» – это инвестиция в будущее Самарской области, которая готовит не просто специалистов, а настоящих лидеров, способных принимать ответственные решения и вести регион к новым достижениям. Успешная промежуточная аттестация второго потока подтверждает высокий уровень подготовки и мотивации курсантов.

Фото: АНОО ДПО Таволга