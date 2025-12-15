Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций

В понедельник, 15 декабря, на оперативном совещании областного правительства под председательством губернатора Вячеслава Федорищева были подробно рассмотрены результаты работы по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения. По итогам глава региона дал ряд поручений областному правительству.

На прошедших выходных в Самарской области ухудшились погодные условия: шел снег, метель, сильный ветер.

«К этой ситуации мы готовились. Было отработано взаимодействие органов исполнительной власти, муниципалитетов, профильных служб и ведомств, дежурили аварийные бригады, - отметил глава региона. – Тем не менее в отдельных муниципалитетах возникли проблемы с электроснабжением. У нас был всплеск обращений, мне люди очень много писали. Причем из некоторых населенных пунктов массово писали». В выходные по поручению губернатора практически в круглосуточном режиме работал оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электронабжения. Координировал работу штаба заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

На оперативном совещании он доложил о результатах реагирования. Так, из-за сильных порывов ветра произошли перехлесты и порывы линий электропередачи. По словам Виталия Шабалатова, зафиксированы 67 инцидентов в 85 населенных пунктах на территории 16 муниципальных образований. На момент 12:00 15 декабря электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципальных образованиях. По остальным работы ведутся и будут завершены в ближайшее время. В Пестравском районе было восстановлено нарушенное в результате аварии теплоснабжение 16 многоквартирных домов. Также приняты меры для стабилизации транспортной обстановки в регионе.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев отметил:

«Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных. У нас было не так много случаев, которые требовали экстренного вмешательства, но они были, до сих пор некоторые ситуации не устранены».

Губернатор поручил Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле. В работу штаба необходимо максимально интегрировать Центр управления регионом, чтобы оперативно отслеживать сообщения жителей в сети Интернет об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах. Вячеслав Федорищев обратил внимание также на необходимость активного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Самарской области и Госавтоинспекцией региона.

«Я читаю обращения, во многих написано: «Звоним в коммунальную службу, куда нужно звонить – либо не берут, либо занято, либо что-то еще». Нам необходимо ввести такой достаточно прозрачный режим, чтобы видеть ситуацию постоянно: что происходит в регионе, в муниципальных образованиях», — сказал губернатор.

Также Вячеслав Федорищев поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.

