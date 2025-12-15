Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Выборы в Самарской области

Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций

112
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.

В понедельник, 15 декабря, на оперативном совещании областного правительства под председательством губернатора Вячеслава Федорищева были подробно рассмотрены результаты работы по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений энергоснабжения. По итогам глава региона дал ряд поручений областному правительству.

На прошедших выходных в Самарской области ухудшились погодные условия: шел снег, метель, сильный ветер.

«К этой ситуации мы готовились. Было отработано взаимодействие органов исполнительной власти, муниципалитетов, профильных служб и ведомств, дежурили аварийные бригады, - отметил глава региона. – Тем не менее в отдельных муниципалитетах возникли проблемы с электроснабжением. У нас был всплеск обращений, мне люди очень много писали. Причем из некоторых населенных пунктов массово писали». В выходные по поручению губернатора практически в круглосуточном режиме работал оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электронабжения. Координировал работу штаба заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. 

На оперативном совещании он доложил о результатах реагирования. Так, из-за сильных порывов ветра произошли перехлесты и порывы линий электропередачи. По словам Виталия Шабалатова, зафиксированы 67 инцидентов в 85 населенных пунктах на территории 16 муниципальных образований. На момент 12:00 15 декабря электроснабжение восстановлено в 78 населенных пунктах в 12 муниципальных образованиях. По остальным работы ведутся и будут завершены в ближайшее время. В Пестравском районе было восстановлено нарушенное в результате аварии теплоснабжение 16 многоквартирных домов. Также приняты меры для стабилизации транспортной обстановки в регионе. 

По итогам доклада Вячеслав Федорищев отметил:

«Нам необходимо повысить слаженность работы служб правительства, которые работают в штабном режиме в выходные и праздничные дни, всех коммунальных структур, городских, муниципальных. У нас было не так много случаев, которые требовали экстренного вмешательства, но они были, до сих пор некоторые ситуации не устранены». 

Губернатор поручил Виталию Шабалатову создать постоянно действующий штаб с участием  представителей всех структур и ежедневно держать ситуацию на контроле. В работу штаба необходимо максимально интегрировать Центр управления регионом, чтобы оперативно отслеживать сообщения жителей в сети Интернет об авариях и неблагоприятных ситуациях на дорогах. Вячеслав Федорищев обратил внимание также на необходимость активного взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Самарской области и Госавтоинспекцией региона. 

«Я читаю обращения, во многих написано: «Звоним в коммунальную службу, куда нужно звонить – либо не берут, либо занято, либо что-то еще». Нам необходимо ввести такой достаточно прозрачный режим, чтобы видеть ситуацию постоянно: что происходит в регионе, в муниципальных образованиях», — сказал губернатор.

Также Вячеслав Федорищев поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.

 

 

Фото пресс-службы правительства Самарской области

Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025, 19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
588
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025, 15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
713
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025, 20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
1047
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
