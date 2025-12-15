Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке регионального правительства, документ вступит в силу с 16 декабря, передает РИА Новости.

"Как уже говорил ранее, мною на основании пункта 5 статьи 67 устава Самарской области, а также части 3 статьи 4 закона о правительстве Самарской области принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора об отставке регионального правительства, который вступает в силу с завтрашнего дня, с 16 декабря", - сообщил Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона, которое транслировалось онлайн.

Глава региона отметил, что решение об отставке носит технический характер, оно необходимо для усиления некоторых блоков работы. Все сотрудники продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства, добавил Федорищев. Кандидатура председателя правительства региона будет внесена в Самарскую губернскую думу.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области