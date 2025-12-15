Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда». 
Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.
Эксперт рассказал о полезных альтернативах майонезу в новогодних салатах
Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.
Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой

111
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение об установлении охранных зон 60 памятников природы регионального значения.

Теперь охранная зона создана у памятников природы «Кондурчинская лесостепь», «Гора Копейка», «Малокинельские нагорные дубравы», «Грековский лес», «Дол Верблюдка», «Попов сад», «Дубовый древостой», «Кошкинская балка» и десятков других ценных территорий. Всего в Самарской области 211 ООПТ регионального значения, и 162 из них имеют утвержденные охранные зоны.

«Природные процессы не признают административных границ, и для защиты ООПТ от антропогенной нагрузки создаются такие буферные территории. Это дополнительная гарантия сохранности памятников природы со стороны государства», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Все действующие ограничения прописаны в положении об охранной зоне конкретной ООПТ, но общее правило –  запрещена любая деятельность, которая может оказать негативное воздействие на памятники природы. Например, строительство хозяйственных объектов, жилых зданий, плотин и автодорог, мелиорация и применение химических препаратов. Работа по созданию ООПТ регионального значения и их охранных зон ведется министерством природных ресурсов и экологии по областной госпрограмме «Охрана окружающей среды Самарской области» и является одной из главных задач национального проекта «Экологическое благополучие».

«В 2015 году по заданию минприроды региона мы разработали критерии выделения охранных зон и спроектировали общую схему их размещения. Критерии достаточно объемные, каждая охранная зона – это отдельный объект со своим индивидуальным проектом границ и режимом охраны. Это важная часть памятника природы, его продолжение. Уже в 2016 году по нашему проекту были утверждены первые три охранные зоны, в 2017 – еще три, в 2025 – 60 охранных зон. Надеемся, что в 2026 году все памятники природы будут обеспечены такими территориями, и будут наконец-то созданы новые ООПТ», – рассказал природоохранный биолог Алексей Паженков. 

Созданию охранной зоны предшествует комплексное обследование, в котором учитывается биоразнообразие территории, краснокнижные виды растений и животных, организация территориальной охраны природного комплекса, кадастровые работы, согласование и корректировка проектов. 

Информация государственного кадастра недвижимости о наличии ООПТ и охранных зон обязательно учитывается при разработке территориальных комплексных схем, генеральных планов развития территорий, проектировании зданий, дорог и линейных объектов. Также земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у собственников или землепользователей. Но пользоваться ими можно с учётом установленного для них правового режима, закреплённого в положении об охранной зоне.

Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность. Для граждан она составляет до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация орудий совершения правонарушения. В случае причинения значительного ущерба при нарушении режима охранной зоны памятника природы предусмотрена уголовная ответственность по статье 262 Уголовного кодекса РФ. При этом нанесенный ущерб считается отдельно и может достигать десятков миллионов рублей.

 

Фото: Алексей Паженков

Теги: Самара

