В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»

В Самарской области подведены итоги областного творческого конкурса‑фестиваля юных инспекторов движения «ЮИД – за безопасный мир!». Тема фестиваля в этом году – «Юные инспектора движения – за безопасный мир!». В творческих выступлениях участников переплелись вопросы безопасности дорожного движения и темы, связанные с Годом защитника Отечества.

Среди задач мероприятия – создание условий для активизации деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания родительской общественности к вопросам обеспечения безопасности детей на дороге.

«Главная цель фестиваля - воспитать законопослушных участников дорожного движения. Важно рассказывать детям о правилах поведения на дороге, приобщать их к практическим занятиям, направленным на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма», - отметил директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Михаил Бухтояров.

В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.

По итогам конкурсных состязаний победителями стали:

Среди младшей возрастной группы - Лицей №51 г.о. Тольятти.

Во взрослой возрастной группе - школа пос. Просвет муниципального района Волжский.

Приз зрительских симпатий получила команда школы №2 г.о. Октябрьск.

Фото: Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества