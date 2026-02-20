Эксперты рассказали о влиянии ИИ на музыкальный рынок в России

Для реальных артистов песни, созданные нейросетью, создают финансовый риск и борьбу за внимание аудитории. Об этом рассказал «Известиям» 19 февраля бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, в начале 2026 года российский стриминг столкнулся с явлением, которое еще пару лет назад казалось экспериментом для энтузиастов. Теперь песни, созданные нейросетью, попадают в лидеры чартов, распространяются через короткие видео и алгоритмические рекомендации. Как отметил Русяев, это полноценный сдвиг в экономике производства и продвижения музыки.

«Генеративные инструменты позволяют выпускать десятки вариантов трека, тестировать их на аудитории и масштабировать то, что набирает прослушивания. Для алгоритмов стриминговых платформ нет разницы, кто стоит за треком, человек или нейросеть. Имеет значение только поведение слушателя, дослушивания, повторные включения, добавления в плейлисты. В этой логике ИИ-контент получает те же шансы на попадание в топы, что и традиционные релизы», — отметил бизнес-консультант.

Русяев добавил, что для реальных артистов возникают два конкретных риска. Первый связан с конкуренцией за внимание, второй риск носит финансовый характер, поскольку большинство стриминговых сервисов применяют следующую модель распределения доходов: чем больше релизов претендуют на общий фонд роялти, тем меньшая сумма приходится на одно прослушивание.