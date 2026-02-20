В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ

В феврале текущего года на 1115 км автодороги «М-5 «Урал»» в дневное время сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль ГАЗ 3009Z6. В ходе административной процедуры, полицейские обнаружили, что машина, следующая из Уфы в Тольятти, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в кузове установлено отопление и дополнительные бочки для дизельного топлива.

После чего в патрульном автомобиле водитель - правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, находясь в патрульном автомобиле, ранее не судимый 32-летний курьер одного из маркетплейсов не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в бардачок.

Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ.

Материалы, собранные полицейскими ОМВД России по Сергиевскому району, переданы в СК РФ.