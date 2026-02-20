В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ

180
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ

В феврале текущего года на 1115 км автодороги «М-5 «Урал»» в дневное время сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль ГАЗ 3009Z6. В ходе административной процедуры, полицейские обнаружили, что машина, следующая из Уфы в Тольятти, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в кузове установлено отопление и дополнительные бочки для дизельного топлива.

После чего в патрульном автомобиле водитель - правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако, находясь в патрульном автомобиле, ранее не судимый 32-летний курьер одного из маркетплейсов не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в бардачок.

Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.5 КоАП РФ.

Материалы, собранные полицейскими ОМВД России по Сергиевскому району, переданы в СК РФ.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список