АвтоВАЗ собирается зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?»

Заявка автопроизводителя появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Фраза стала популярной после интервью блогера Амирана Сардарова с директором по продуктам и программам АвтоВАЗа Олегом Груненковым. В ответ на вопрос о возможности создания автомобиля-конкурента BMW Груненков сказал: «Можно, а зачем?»

Реплика быстро распространилась в социальных сетях и превратилась в интернет-мем. Пользователи начали использовать ее как ироничный ответ на предложения, а на маркетплейсах появились товары с этой фразой, включая одежду и автомобильные аксессуары.

Согласно документам, товарный знак регистрируется по 511-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него входят электронные публикации, автомобили и запчасти, печатные издания, одежда и обувь, игры и игрушки, безалкогольные напитки, пиво, реклама и телевещание, пишет Коммерсантъ.