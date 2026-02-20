Бывший кинотеатр «Космос» в Управленческом хотят вернуть Самаре через суд

Правоохранители требуют передать здание бывшего кинотеатра «Космос» городу. Иск подал зампрокурора региона Игорь Харитонов.

Объект 1961 года находится в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо, 16. В 1993-м перешел одноименному муниципальному предприятию, в 2009-м — МП «Дворец торжеств». В 2013-м власти поручили подготовить документы для обустройства пространства под МФЦ.

После в реестре мунимущества наименование «Космоса» поменяли с «кинотеатр» на «административное здание» и указали как нежилое. Но многофункциональный центр там так и не появился.

В 2015-2019-м постройка была на оперативном управлении МАУ «Дворец творчества». Правда, потом изъяли. Якобы для возведения детсада. А в 2020-м передали в аренду на 5 лет ООО «Винер» для магазина. Уже через 3 года организация приватизировала здание и должна была выплатить 9,3 млн рублей, сообщает «Волга Ньюс».

Коллеги добавили: компания не торопилась с обновлением/восстановлением постройки, не занималось там коммерческой деятельностью. То есть не выполняли договор аренды. А после выкупа там появились торговые точки, аптека.

В феврале прокуратура подала иск в суд с требованием признать соглашение о купле-продаже недействительным и вернуть «Космос» Самаре, пишет Самара-МК.