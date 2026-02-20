На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами

На Байкале в районе мыса Хобой под лед полностью ушел автомобиль с иностранцами. Об этом 20 февраля сообщил источник «Известий».

«Мы сейчас здесь. Сказали двое выбрались, остальные нет, информации про водителя нет», — сообщает источник.

По предварительным данным, есть погибшие. Также в МЧС сообщили, что на место происшествия выдвинулись две единицы техники и пять спасателей. Информация проверяется.

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на Байкале, где под лед провалился автомобиль с туристами. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.