Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Участник федпроекта «Производительность труда» из Самары представляет регион на бизнес-миссии в Иркутске

208
Участник федпроекта «Производительность труда» из Самары представляет регион на бизнес-миссии в Иркутске

ООО «Прогресс благоустройства» — ведущий российский производитель детских игровых комплексов и уличного спортивного оборудования — принимает участие в межрегиональной бизнес-миссии, которая стартовала в Иркутске 19 февраля. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлено на поиск новых партнеров и расширение рынков сбыта для самарских предприятий.

Самарскую область в Иркутске представляют 11 компаний из ключевых секторов экономики: энергетики, машиностроения, производства оборудования, а также предприятий, специализирующихся на благоустройстве территорий, строительстве и выпуске пищевой продукции. Со стороны Иркутской области в переговорах участвуют более 30 предприятий — преимущественно из энергетической, машиностроительной и перерабатывающей отраслей.

Как отметил глава Самары Иван Носков, целью миссии является помочь самарским предприятиям, особенно в сфере высоких технологий и импортозамещения, найти партнеров за пределами своего федерального округа для дальнейшего роста.

Участие в бизнес-миссии стало для компании закономерным этапом развития после успешного завершения пилотного проекта в рамках федерального проекта «Производительность труда». Отметим, что по итогам внедрения бережливых технологий на производстве предприятие достигло роста производительности труда (выработки) — на 10,6%, снижения времени протекания ключевых процессов — на 43,5%, и сокращения объёмов незавершённого производства — на 36,8%.

Улучшения были достигнуты благодаря системной работе экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области и рабочей группы предприятия.

«Бизнес-миссия в Иркутск — это реальный шанс найти надежных партнеров в Сибири, представить нашу продукцию и обсудить долгосрочное сотрудничество. Мы благодарны организаторам за такую возможность и уверены, что опыт участия в нацпроекте станет нашим дополнительным конкурентным преимуществом в переговорах», — отметил директор компании «Прогресс благоустройства» Дмитрий Стариков.

В рамках программы для самарских гостей организовано посещение ведущих промышленных предприятий Приангарья, что позволит наглядно оценить перспективы совместных проектов.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день в нем участвуют более 220 предприятий Самарской области. Информацию о проекте можно получить на порталах: производительность. рф   и эффективность. рф.

