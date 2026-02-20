Слет студенческих отрядов Приволжского государственного университета собрал представителей всех филиалов

В Самаре прошёл XVI слёт студенческих отрядов ПривГУПС. В программе слёта приняли участие свыше 70 бойцов студенческих отрядов университетского комплекса. Организаторами слёта выступили Штаб студенческих отрядов ПривГУПС и администрация Приволжского государственного университета путей сообщения.

«Важно, что профильные направления деятельности студенческих отрядов стали серьезным подспорьем для развития ведущих направлений экономики – в сфере транспорта и строительства. Российские студенческие отряды сегодня выступают фактором экономической стабильности на рынке труда в рамках национального проекта «Кадры». И для большинства бойцов именно студенческие отряды становятся социальным лифтом в будущее, в профессию. В период летнего трудового семестра наши студенты получают уникальный практический опыт, профессиональные компетенции, дополнительную квалификацию, что позволяет им уверенно чувствовать себя на рабочем месте после получения диплома. Кроме того, в университете выстроена чёткая система взаимодействия университетского комплекса с работодателем в лице ОАО «РЖД», органами власти субъектов РФ, нацеленная на профессиональную ориентацию наших выпускников, на будущее место работы», - отметил Максим Гаранин, ректор Приволжского государственного университета путей сообщения.

В первый день участники слёта отправились на железнодорожную станцию Кинель Куйбышевской железной дороги, где активно внедряется искусственный интеллект. Студентам продемонстрировали работу интерактивного пульта комплексной системы автоматизации управления сортировочным комплексом.

17 февраля прошла стратегическая сессия по планированию развития Штаба студенческих отрядов ПривГУПС и защита дорожных карт развития РСО в университетском комплексе. Под руководством опытных кураторов и наставников провели анализ эффективности работы, выработали стратегию развития движения на перспективу.

Ярким событием стало награждение активистов и представителей командного состава студенческих отрядов. Ректор университета Максим Гаранин вручил 30 бойцам медали «Люди дела» II и III степеней за развитие студенческих отрядов.

Участниками слёта стали: студотряды Самарской области, студенческие отряды Кировской области, представители студенческих отрядов Нижегородской области, студотряды Татарстана, студотряды Пензенской области, студенческие отряды Чувашской Республики, студенческие отряды Башкортостана, студенческие отряды Саратовской области, студенческие отряды Оренбургской области, студенческие отряды Удмуртской Республики.