Слет студенческих отрядов Приволжского государственного университета собрал представителей всех филиалов

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Слет студенческих отрядов Приволжского государственного университета собрал представителей всех филиалов

158
Слет студенческих отрядов Приволжского государственного университета собрал представителей всех филиалов

В Самаре прошёл XVI слёт студенческих отрядов ПривГУПС. В программе слёта приняли участие свыше 70 бойцов студенческих отрядов университетского комплекса. Организаторами слёта выступили Штаб студенческих отрядов ПривГУПС и администрация Приволжского государственного университета путей сообщения.

«Важно, что профильные направления деятельности студенческих отрядов стали серьезным подспорьем для развития ведущих направлений экономики – в сфере транспорта и строительства. Российские студенческие отряды сегодня выступают фактором экономической стабильности на рынке труда в рамках национального проекта «Кадры». И для большинства бойцов именно студенческие отряды становятся социальным лифтом в будущее, в профессию. В период летнего трудового семестра наши студенты получают уникальный практический опыт, профессиональные компетенции, дополнительную квалификацию, что позволяет им уверенно чувствовать себя на рабочем месте после получения диплома. Кроме того, в университете выстроена чёткая система взаимодействия университетского комплекса с работодателем в лице ОАО «РЖД», органами власти субъектов РФ, нацеленная на профессиональную ориентацию наших выпускников, на будущее место работы», - отметил Максим Гаранин, ректор Приволжского государственного университета путей сообщения.

В первый день участники слёта отправились на железнодорожную станцию Кинель Куйбышевской железной дороги, где активно внедряется искусственный интеллект. Студентам продемонстрировали работу интерактивного пульта комплексной системы автоматизации управления сортировочным комплексом.

17 февраля прошла стратегическая сессия по планированию развития Штаба студенческих отрядов ПривГУПС и защита дорожных карт развития РСО в университетском комплексе. Под руководством опытных кураторов и наставников провели анализ эффективности работы, выработали стратегию развития движения на перспективу.

Ярким событием стало награждение активистов и представителей командного состава студенческих отрядов. Ректор университета Максим Гаранин вручил 30 бойцам медали «Люди дела» II и III степеней за развитие студенческих отрядов.

 

Участниками слёта стали: студотряды Самарской области, студенческие отряды Кировской области, представители студенческих отрядов Нижегородской области, студотряды Татарстана, студотряды Пензенской области, студенческие отряды Чувашской Республики, студенческие отряды Башкортостана, студенческие отряды Саратовской области, студенческие отряды Оренбургской области, студенческие отряды Удмуртской Республики.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список