Иван Носков: «Взаимовыгодное партнерство между регионами способствует развитию всего российского промышленного комплекса»

Бизнес-миссия проходила в Иркутске с 16 по 20 февраля, она была организована администрацией города Самары и Центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Иркутской области.

В бизнес-миссии принимали участие 11 предприятий из Самары и более 50 предприятий из разных районов Иркутской области.

«В Иркутской области развиты добывающая, лесная, химическая промышленность и машиностроение. Это крупный рынок сбыта для наших самарских предприятий. Тем более что с точки зрения логистики регион удобно расположен: через Иркутскую область проходят крупные международные транспортные коридоры — Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали. Бизнес-миссия призвана познакомить предпринимателей и крупных промышленников Самары с возможностями и потребностями иркутских предприятий, помочь в поиске поставщиков и покупателей, в налаживании деловых связей. Взаимовыгодное партнерство между регионами в конечном итоге способствует развитию всего российского промышленного комплекса и активизации предпринимательской деятельности в стране»,

– подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В течение двух дней самарская делегация посетила 5 крупных современных предприятий Иркутской области, работающих в сферах медицины, разработки месторождений, энергетики, производства оборудования и других. Провели отдельную серию переговоров с рядом предприятий и госкомпаний, работающих в Сибири.