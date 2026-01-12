АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе

АвтоВАЗ после новогодних праздников возобновил работу в стандартном пятидневном рабочем режиме. Об этом 12 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

На четырехдневный график АвтоВАЗ перешел с 29 сентября 2025 года. Приказ о возвращении к пятидневке с начала нового года президент компании Максим Соколов подписал в начале декабря.

Как ранее рассказывал Соколов, в 2026 году производственный план АвтоВАЗа в 2026 году составляет 400 тыс. автомобилей, компания возвращается на стандартный график рабочей недели для его выполнения.

В текущем году АвтоВАЗ планирует начать производство флагманского кроссовера Lada Azimut, оснастить внедорожник Niva Legend новым двигателем объемом 1,8 л, а также вывести на рынок модель Lada Vesta в модификации Sport, пишут "Известия".