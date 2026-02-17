"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada более чем на 15% от плана

Я нашел ошибку
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
"АвтоВАЗ" ожидает снижения продаж Lada более чем на 15% от плана

Продажи Lada в России в феврале пока невелики, "АвтоВАЗ" снизил планы реализации на текущий месяц на 15%, рассчитывая достичь отметки примерно в 20 тысяч автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов на полях "Недели российского бизнеса - 2026".

"Автостат" ранее сообщал о снижении регистраций легковых Lada в России г/г в январе на 28,7%, до 19,7 тысячи штук. При этом общий объем авторынка в прошлом месяце эксперты агентства оценивали в 80,6 тысячи штук (-9,5% г/г). Как сообщил журналистам Соколов, объем отгрузок Lada в дилерскую сеть "АвтоВАЗа" в январе был сопоставимым с уровнем января 2025 года.

"Позитивных комментариев с надеждами на начало 2026 года с точки зрения объемов авторынка и темпов продаж я не слышал. И, в общем-то, этот пессимизм себя оправдал. Январь мы прошли примерно так же, как январь 2025 года. Может быть, даже чуть хуже", - сказал глава "АвтоВАЗа".

По его словам, в феврале "АвтоВАЗ" надеется продать в России примерно 20 тысяч Lada.

"Февраль тоже идет по более низкой, консервативной траектории. Мы уже скорректировали наши планы на февраль, причем существенно - минимум на 15% от ранее утвержденных бюджетных планов на этот месяц. Но даже на эту траекторию корректировки мы сегодня не выходим по темпам продаж. Поэтому пока, к сожалению, нам остается только надеяться на кардинальные изменения, которые могут развернуть рынок к лучшему, к более активным продажам", - сказал Соколов.

По его словам, "пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 15,5%, сильно рынок не оживило". "Это показала статистика субботних, воскресных и понедельничных продаж", - добавил он.

Давление на спрос продолжает оказывать, в частности, ужесточение условий выдачи автокредитов, пишет Интерфакс.

"Сказывается эффект от изменений налоговой политики, от ужесточения правил выдачи кредитов. Одобрений выдач кредитов стало меньше, так как некоторые покупатели не могут подтвердить размер своих доходов, которые они получают из одного официального источника. Таким образом, снижается объем потенциальных заявителей на кредитные ресурсы. Мы видим серьезную просадку по объемам кредитования, а две трети покупок осуществляются именно в кредит", - добавил Соколов.

Ситуация на российском авторынке пока не вселяет оптимизма, резюмировал он.

"Пока я даже не могу назвать драйверы, которые в сегодняшних экономических реалиях могут серьезно дать ветра в паруса нашему рынку. В конечном счете рынок всегда опирается на покупательскую способность населения. Если она начнет динамично расти, тогда рынок вырастет вслед за этим", - сказал он.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год составляет 400 тысяч автомобилей. На российском рынке компания планирует реализовать 370 тысяч машин (против 338,5 тысяч штук в 2025 году - то есть, предполагается рост на 9,3%) и еще 30 тысяч - поставить на экспорт.

Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
14 января 2026, 09:16
В АвтоВАЗе отметили, что Lada e-Largus является первым российским электромобилем с отечественной батареей глубокой локализации. Новости компаний
АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе
12 января 2026, 13:13
Приказ о возвращении к пятидневке с начала нового года президент компании Максим Соколов подписал в начале декабря. Транспорт
АвтоВАЗ сообщил об изменении цен на Lada в январе
30 декабря 2025, 12:10
Средняя индексация цен по модельному ряду LADA составит всего 0,5%, уточнили в компании. При этом цена флагманской машины Lada Aura уменьшится на 354 тысячи рублей. Новости компаний
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
416
