СМИ: Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля

17 февраля во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера.

Роскомнадзор на просьбу прокомментировать сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить».

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе РКН.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram для противодействия преступникам. 10 февраля в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.