Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»

Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Лента новостей
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
Сельское хозяйство

Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»

254
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»

В число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошёл Дамир Галимуллин, заместитель генерального директора ООО «Агроком». Конкурс состоялся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина как отдельное направление конкурса «Лидеры России». Из более чем 7,5 тысячи заявок со всей страны в финал вышли 245 участников, а победителями признаны 54 человека.

«Агропромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 миллионов человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения — и мы очень ждём их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке», — подчеркнула Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ, на церемонии награждения.

От Самарской области в заявочной кампании конкурса приняли участие 129 управленцев. Одним из победителей финального этапа стал Дамир Галимуллин, который уверен, что победа стала результатом серьёзной работы в условиях высокой конкуренции.

«Этот результат был желаем, но сомнения, безусловно, были, потому что тут очень серьёзная конкуренция, — говорит победитель. — Я пять лет работаю в сфере АПК, и за все эти пять лет не было ни одного одинакового года — постоянно новые вызовы и задачи, которые приходилось решать. Мне интересно работать в АПК».

Дамир Галимуллин представляет одно из ведущих предприятий Кинельского района Самарской области. Компания занимается разведением и реализацией крупного рогатого скота (племенной репродуктор по абердин-ангусской породе), растениеводством, семеноводством и современными биотехнологиями. В 2025 году Дамир начал курировать агротуристический проект «Игорева пойма» (агротурпарк «Мраморный телёнок») близ села Сырейка, получивший федеральный грант Минсельхоза России. Проект предполагает создание круглогодичной инфраструктуры для семейного и познавательного отдыха, включая глэмпинг, детскую зону и площадки активностей.

Победа представителя Самарской области в крупном федеральном конкурсе говорит о больших возможностях для развития кадрового потенциала регионального АПК, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Особое внимание привлечению молодых специалистов в АПК и созданию комфортных, современных условий жизни на селе уделяет Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, по его поручению уже дважды повышался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов на селе, а также создан совет молодых специалистов отрасли как механизм формирования новых программ развития.

Победители первого федерального конкурса «Лидеры АПК» пройдут обучение по уникальной программе в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», а финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами отрасли.

Фото предоставлено организаторами конкурса «Лидеры АПК».
 

В центре внимания

