Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 16 февраля в Самаре ночью -3,-5°С, днем -1,+1°С. На дорогах гололедица.
16 февраля в регионе ветренно, мокрый снег, местами метель, гололед, до -3°С
Занятие прошло на городской Аллее Славы. Здесь среди прочих героев Чапаевска похоронен воин-интернационалист, полковник милиции в отставке Виктор Киргинцев.
В Чапаевске для воспитанников школы - интерната провели Урок мужества
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

362
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня вся наша страна отмечает одну из важнейших памятных дат России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Тем самым мы отдаем дань заслуженного уважения всем, кто защищал интересы нашего государства вдали от Родины.

15 февраля – дата, знаковая для многих жителей Самарской области. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула афганскую землю. Через огонь Афганистана прошли более 18-ти тысяч жителей Самарской области. Многие из них удостоены высоких государственных наград.

Сегодня новое поколение защитников Отечества, героев специальной военной операции, выполняет боевые задачи, находясь вдали от родного дома. Они мужественно противостоят преступному киевскому режиму и его западным покровителям, обеспечивают безопасность Российской Федерации, защищают нас, нашу мирную жизнь.

2026 год объявлен Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России. Особенно ярко это единство проявляется в боевой обстановке, где плечом к плечу отважно и самоотверженно сражаются с врагом русские, татары, башкиры, буряты, чеченцы, лакцы, даргинцы, представители многих других национальностей. Это воинское братство, закаленное в боях, одно из важнейших слагаемых нашей победы. Так было и так будет всегда.

Наша обязанность – укреплять тыл, направлять свои усилия на социальную поддержку участников СВО, ветеранов локальных войн и конфликтов, оказывать им и их семьям моральную и материальную помощь.

Искренне благодарю всех, кто проводит работу по защите их прав и интересов, увековечению памяти погибших, патриотическому воспитанию молодежи.

От всего сердца желаю нашим ветеранам, до конца выполнившими свой воинский долг, всем жителям Самарской области здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026, 13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
 Для удобства предпринимателей в течение года с момента утверждения будет действовать переходный период – за это время они смогут ознакомиться с новыми... Благоустройство
519
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026, 09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
«Чёрный список» – это перечень абонентов – исполнителей коммунальных услуг, имеющих наибольшую задолженность перед «РКС-Самара» за питьевую... ЖКХ
722
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026, 13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
10 февраля во время прямого эфира программы «Прямой диалог» в Госпаблике администрации города Самары первый заместитель главы города Юлия Ашуркова... Туризм
1547
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
353
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
521
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
725
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1547
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
779
Весь список