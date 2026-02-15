Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня вся наша страна отмечает одну из важнейших памятных дат России - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Тем самым мы отдаем дань заслуженного уважения всем, кто защищал интересы нашего государства вдали от Родины.

15 февраля – дата, знаковая для многих жителей Самарской области. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула афганскую землю. Через огонь Афганистана прошли более 18-ти тысяч жителей Самарской области. Многие из них удостоены высоких государственных наград.

Сегодня новое поколение защитников Отечества, героев специальной военной операции, выполняет боевые задачи, находясь вдали от родного дома. Они мужественно противостоят преступному киевскому режиму и его западным покровителям, обеспечивают безопасность Российской Федерации, защищают нас, нашу мирную жизнь.

2026 год объявлен Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России. Особенно ярко это единство проявляется в боевой обстановке, где плечом к плечу отважно и самоотверженно сражаются с врагом русские, татары, башкиры, буряты, чеченцы, лакцы, даргинцы, представители многих других национальностей. Это воинское братство, закаленное в боях, одно из важнейших слагаемых нашей победы. Так было и так будет всегда.

Наша обязанность – укреплять тыл, направлять свои усилия на социальную поддержку участников СВО, ветеранов локальных войн и конфликтов, оказывать им и их семьям моральную и материальную помощь.

Искренне благодарю всех, кто проводит работу по защите их прав и интересов, увековечению памяти погибших, патриотическому воспитанию молодежи.

От всего сердца желаю нашим ветеранам, до конца выполнившими свой воинский долг, всем жителям Самарской области здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев