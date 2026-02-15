Житель Самарской области пришел в гости к матери и украл телевизор

Полицейские направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого за имущественные преступления 38-летнего местного жителя. Сотрудники полиции обвинили мужчину в краже телевизора из дома его 68-летней матери.

Допрошенный дознавателем в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.158 УК РФ, местный житель дал признательные показания и пояснил полицейским, что, находясь в гостях у матери, воспользовался ее временным отсутствием, вынес из квартиры телевизор и спрятал в заброшенном доме, планируя продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Телевизор сотрудники полиции изъяли в указанном подозреваемым месте, приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии возвратили владелице.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде 8 месяцев 3 дней принудительных работ с удержанием 5 % заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.