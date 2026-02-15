На озере в Парке Металлургов в Самаре поселили еще двух лебедей

Стало известно о пополнении в птичьем семействе на озере в Парке Металлургов в Самаре. Об этом рассказал глава города Иван Носков.

«Два диких лебедя, которых нашли жители в подмерзшем водоеме, получили официальную прописку в парке. Обе птицы прошли ветеринарное освидетельствование, которое подтвердило: птицы в целом здоровы, только у одного лебедя есть признаки повреждения крыла. Лебеди чувствуют себя хорошо, оперяются, полноценно питаются и выходят поплавать в полынье, которую поддерживают для них сотрудники парка», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Самары.

Также Иван Носков рассказал и о том, как себя чувствуют птицы, которых запланированно привезли на озеро в конце прошлого года:

«Двое птенцов-подростков, которые приехали к нам в декабре из Отрадного, тоже в полном порядке — меняют пух на перо, адаптировались, здоровы и веселы (если можно так сказать про птицу). Таким образом, в „птичьем зоопарке“ в парке Металлургов сейчас в общей сложности проживают семь птиц — пять лебедей, один гусь и одна индоутка».

Озеро в парке вернули к жизни летом прошлого года. До этого водоем на протяжении нескольких лет превращался в болото, чего и опасались горожане. Озеро затянуло зелеными водорослями. А весной прошлого года там погибла вся рыба.

Затем за восстановление водоема взялись более серьезно. На одном из этапов туда подселили специальные бактерии. Затем в водоем выпустили новую партию рыб. А в июне привезли первых птиц, пишет 63.ру.

Источник фото: Иван Носков / t.me