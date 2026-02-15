В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек

В 44-м массовом забеге «Лыжня России» приняли участие 8 тысяч жителей Самарского региона. Из них 5 тысяч вышли на трассу «Чайки» в областной столице. А в целом в губернии забеги прошли в 20 муниципалитетах. Всего же в 71 регионе страны на старт пришли более миллиона человек.

Министерство спорта Самарской области назвало имена самарских победителей гонки. Сильнейшими на дистанции в 5 км стали Иван Юртаев, Леонид Бекин, Марк Березницев, Анфиса Дудникова, Софья Столбова, Елизавета Егорова. На трассе в 10 км победили Денис Зайцев, Вадим Аннин, Денис Чубовский, Вероника Соловьева, Мария Абдуразакова, Светлана Дрогунова. Они награждены медалями, дипломами и ценными призами, пишет Самара-АиФ.