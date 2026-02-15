Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»

Мошенники начали использовать новый способ обмана, выманивая у жертв коды для доступа к их данным. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Аферисты придумали новый способ выманить ваши данные под видом доставки подарка», — указано в сообщении.

Аферисты представляются службой доставки и утверждают, что отправили подарок на день рождения. Они просят получателя подтвердить получение посылки, запрашивая «код для сверки». Однако он на самом деле является одноразовым паролем из SMS, который используется для входа в интернет-банкинг, «Госуслуги» или в другие личные кабинеты.

Таким образом, мошенники могут получить доступ к интернет-банку, оформить кредиты, перевести деньги или использовать личные данные для других преступных схем. Как отмечает МВД, никакая законная служба доставки не попросит сообщить такие коды для «сверки», пишут "Известия".