Занятие прошло на городской Аллее Славы. Здесь среди прочих героев Чапаевска похоронен воин-интернационалист, полковник милиции в отставке Виктор Киргинцев.
В Чапаевске для воспитанников школы - интерната провели Урок мужества
Самым распространенным преступлением в России остается кража
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Безенчукском районе
В 10 городах-миллионниках России половина построенного жилья остается непроданной
Аферисты начали предлагать своим жертвам «подарок на день рождения»
В Самарской области в «Лыжне России» приняли участие 8 тысяч человек
В Самарской области электричку «Ласточка» снова заменят другими составами
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
175
Мошенники начали использовать новый способ обмана, выманивая у жертв коды для доступа к их данным. Об этом 15 февраля сообщили в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Аферисты придумали новый способ выманить ваши данные под видом доставки подарка», — указано в сообщении.

Аферисты представляются службой доставки и утверждают, что отправили подарок на день рождения. Они просят получателя подтвердить получение посылки, запрашивая «код для сверки». Однако он на самом деле является одноразовым паролем из SMS, который используется для входа в интернет-банкинг, «Госуслуги» или в другие личные кабинеты.

Таким образом, мошенники могут получить доступ к интернет-банку, оформить кредиты, перевести деньги или использовать личные данные для других преступных схем. Как отмечает МВД, никакая законная служба доставки не попросит сообщить такие коды для «сверки», пишут "Известия".

Теги: Мошенники

Новости по теме
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
14 февраля 2026, 11:47
14 февраля 2026, 11:47
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
Чтобы это выглядело правдоподобно, аферисты заранее узнают личные данные ваших близких: имена, фамилии, город, иногда даже фото из соцсетей.
547
В Тольятти жертвой телефонных аферистов стал мужчина 1970 года рождения
13 февраля 2026, 11:12
13 февраля 2026, 11:12
В Тольятти жертвой телефонных аферистов стал мужчина 1970 года рождения
Ему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сообщил, будто его сбережения пытаются похитить.
398
Мошенник обманул немолодую самарчанку на сумму 300 000 рублей
12 февраля 2026, 10:29
12 февраля 2026, 10:29
Мошенник обманул немолодую самарчанку на сумму 300 000 рублей
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленницы и хранившееся дома деньги, передала неизвестному мужчине в своей квартире.
459
