В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Мошенник обманул немолодую самарчанку на сумму 300 000 рублей

150
Мошенник обманул немолодую самарчанку на сумму 300 000 рублей

Женщина 1946 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму 300 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что ее родственник попал в ДТП и, чтобы избежать ответственности необходимо срочно передать денежные средства курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленницы и хранившееся дома деньги, передала неизвестному мужчине в своей квартире. Звонивший перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

