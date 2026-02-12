Мошенник обманул немолодую самарчанку на сумму 300 000 рублей

Женщина 1946 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму 300 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что ее родственник попал в ДТП и, чтобы избежать ответственности необходимо срочно передать денежные средства курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленницы и хранившееся дома деньги, передала неизвестному мужчине в своей квартире. Звонивший перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.