На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В тольяттинской компании «СУММАТО» стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.
Производитель автокомпонентов из Тольятти применит бережливые технологии
Умные кормушки могут стать инструментом слежки мошенников за россиянами

158
Умные кормушки могут стать инструментом слежки мошенников за россиянами

Злоумышленники могут использовать умные кормушки для домашних животных как инструмент для слежки за владельцами. Об этом 11 февраля сообщил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

По его словам, получив доступ к таким устройствам, преступники могут украсть конфиденциальную информацию, включая видеозаписи со встроенных камер.

«Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер», — пояснил Дащенко в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, мошенники могут получить доступ и к другим подключенным устройствам. Эксперт добавил, что это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов. Эксперт подчеркнул, что любое устройство с выходом в интернет может стать точкой входа для кибератак. Современные умные устройства, такие как кормушки для животных, зачастую не получают должного внимания с точки зрения кибербезопасности.

Дащенко отметил, что понять, что устройство было взломано, не всегда просто. Признаками того, что кормушка или другой гаджет может быть взломан, могут быть странные изменения в его поведении, такие как случайное включение, перезагрузки, нестабильное соединение с сетью или несанкционированные уведомления, пишут "Известия". 

Теги: Мошенники

