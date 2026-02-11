Умные кормушки могут стать инструментом слежки мошенников за россиянами

Злоумышленники могут использовать умные кормушки для домашних животных как инструмент для слежки за владельцами. Об этом 11 февраля сообщил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

По его словам, получив доступ к таким устройствам, преступники могут украсть конфиденциальную информацию, включая видеозаписи со встроенных камер.

«Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер», — пояснил Дащенко в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, мошенники могут получить доступ и к другим подключенным устройствам. Эксперт добавил, что это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов. Эксперт подчеркнул, что любое устройство с выходом в интернет может стать точкой входа для кибератак. Современные умные устройства, такие как кормушки для животных, зачастую не получают должного внимания с точки зрения кибербезопасности.

Дащенко отметил, что понять, что устройство было взломано, не всегда просто. Признаками того, что кормушка или другой гаджет может быть взломан, могут быть странные изменения в его поведении, такие как случайное включение, перезагрузки, нестабильное соединение с сетью или несанкционированные уведомления, пишут "Известия".