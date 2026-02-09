Я нашел ошибку
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

43-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти 300 тысяч рублей

179
Житель Тольятти, 43-летний мужчина, попался на уловку мошенников и лишился 299 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым.

Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт».

Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина осуществил перевод крупной суммы денег. Мошенники, получив желаемое перестали выходить на связь.

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

