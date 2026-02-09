Житель Сергиевского района ехал без прав и пьяный, на авто супруги

В конце прошлого года, находясь на маршруте патрулирования, на территории поселка Суходол, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Сергиевскому району остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2114, под управлением 37-летнего местного жителя.

В ходе административной процедуры полицейские обратили внимание на нервное поведение мужчины, от которого исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина ответил категорическим отказом. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейскими установлено, что в прошлом мужчина уже неоднократно нарушал ПДД РФ. Так, за аналогичное правонарушение, постановлением суда лишён права управления автомобилем на четыре года и ему назначены исправительные работы сроком на один год и шесть месяцев, с удержанием 10% из заработка в доход государства в качестве штрафа.

Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истёк. Соответствующих выводов злостный нарушитель не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля.

В ходе опроса мужчина пояснил, что одолжил автомобиль у супруги и поехал в магазин бытовой техники (приобрести кабель для зарядки мобильного), находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных по ч.2 ст. 264.1 УК РФ, по ч.2 ст. 264.3 УК РФ, которые соединены в одно производство и преданы в суд для рассмотрения по существу.