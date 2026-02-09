Я нашел ошибку
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
Житель Борского района соврал об угрозе одному из частных домов, расположенному в сельском поселении

Житель Борского района соврал об угрозе одному из частных домов, расположенному в сельском поселении

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступило сообщение о существующей угрозе одному из частных домов, расположенному в сельском поселении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МО МВД России «Борский», кинолог со служебной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Участковыми уполномоченными полиции при проверке прилегающей территории с явными признаками алкогольного опьянения задержан и доставлен в отдел полиции родственник владельцев дома.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного сотрудниками уголовного розыска обнаружен и изъят телефон, с которого в службу «112» сделано сообщение о существующей угрозе разрушения здания. Как пояснил полицейским ранее не судимый 18-летний местный житель, он, находясь дома в состоянии опьянения, вступил в словесный конфликт с матерью, после чего вышел и вызвал экстренные службы, «чтобы привлечь к себе внимание». 

Отделом дознания МО МВД России «Борский» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.

С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
