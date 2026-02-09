Житель Борского района соврал об угрозе одному из частных домов, расположенному в сельском поселении

В январе текущего года в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступило сообщение о существующей угрозе одному из частных домов, расположенному в сельском поселении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МО МВД России «Борский», кинолог со служебной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Участковыми уполномоченными полиции при проверке прилегающей территории с явными признаками алкогольного опьянения задержан и доставлен в отдел полиции родственник владельцев дома.

При личном досмотре в присутствии понятых у задержанного сотрудниками уголовного розыска обнаружен и изъят телефон, с которого в службу «112» сделано сообщение о существующей угрозе разрушения здания. Как пояснил полицейским ранее не судимый 18-летний местный житель, он, находясь дома в состоянии опьянения, вступил в словесный конфликт с матерью, после чего вышел и вызвал экстренные службы, «чтобы привлечь к себе внимание».

Отделом дознания МО МВД России «Борский» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.