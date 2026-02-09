"Наука быть гуманитарием" - открытые лекции преподавателей Самарского университета им. Королёва

Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

"Наука быть гуманитарием" - открытые лекции преподавателей Самарского университета им. Королёва

221
"Наука быть гуманитарием" - открытые лекции преподавателей Самарского университета им. Королёва

Каково это - быть гуманитарием? Ответ на этот вопрос в ходе научного фестиваля дадут преподаватели Социально-гуманитарного института Самарского университета им. Королёва.

10 февраля, во вторник, с 10.00 до 17.00 они выступят с 29-ю авторскими лекциями по самому широкому спектру направлений в области философии, русской и зарубежной литературы, журналистики, психологии, истории.

"Цель нашего проекта - рассказать широкой аудитории научно-популярным языком о том, какими исследованиями занимаются преподаватели факультетов и кафедр, дать ответы на вопросы, с которыми к нам так часто обращаются студенты, - рассказала декан психологического факультета, куратор проекта Наталья Самыкина. - Многим кажется, что быть гуманитарием просто. А мы хотим показать, что быть гуманитарием - это настоящая наука".

Стартует научной марафон лекцией директора Социально-гуманитарного института, заведующего кафедрой философии Александра Нестерова "Почему я гуманитарий?" Подхватит эстафету доцент кафедры социальной психологии Светлана Зорина с лекцией "Правда о лжи: разоблачи, если сможешь".

Ассистент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Виктория Ромашова предложит вниманию слушателей лекцию на тему "Автофикшн в литературе XX и XXI веков: генезис, трансформации, перспективы".

Доцент кафедры русского языка и массовой коммуникации Инна Шумкина предложит порассуждать на тему "Скрытое в речи: феномен прецедентности".

Декан психологического факультета Наталья Самыкина посвятит свою лекцию теме "Вся (не)правда о теории поколений".

Ассистент кафедры российской истории Сергей Николаев выступит с темой "Ретро-фильтр, или Как работает память о позднем СССР?"

Доцент кафедры теории и истории журналистики Ирина Колякова предложит погрузиться в тему лекции выступит с темой "Мне так смешно": от лубочной иронии к метаиронии мемов". А заведующий кафедрой английской филологии Вячеслав Шевченко расскажет аудитории о роли переводчиков в Нюрнбергском процессе.

Слушателям - студентам и сотрудникам Самарского университета им. Королёва - есть из чего выбрать.

С полной программой научного фестиваля можно ознакомиться на сайте https://sochum.tilda.ws/
 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
Весь список