"Наука быть гуманитарием" - открытые лекции преподавателей Самарского университета им. Королёва

Каково это - быть гуманитарием? Ответ на этот вопрос в ходе научного фестиваля дадут преподаватели Социально-гуманитарного института Самарского университета им. Королёва.

10 февраля, во вторник, с 10.00 до 17.00 они выступят с 29-ю авторскими лекциями по самому широкому спектру направлений в области философии, русской и зарубежной литературы, журналистики, психологии, истории.

"Цель нашего проекта - рассказать широкой аудитории научно-популярным языком о том, какими исследованиями занимаются преподаватели факультетов и кафедр, дать ответы на вопросы, с которыми к нам так часто обращаются студенты, - рассказала декан психологического факультета, куратор проекта Наталья Самыкина. - Многим кажется, что быть гуманитарием просто. А мы хотим показать, что быть гуманитарием - это настоящая наука".

Стартует научной марафон лекцией директора Социально-гуманитарного института, заведующего кафедрой философии Александра Нестерова "Почему я гуманитарий?" Подхватит эстафету доцент кафедры социальной психологии Светлана Зорина с лекцией "Правда о лжи: разоблачи, если сможешь".

Ассистент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Виктория Ромашова предложит вниманию слушателей лекцию на тему "Автофикшн в литературе XX и XXI веков: генезис, трансформации, перспективы".

Доцент кафедры русского языка и массовой коммуникации Инна Шумкина предложит порассуждать на тему "Скрытое в речи: феномен прецедентности".

Декан психологического факультета Наталья Самыкина посвятит свою лекцию теме "Вся (не)правда о теории поколений".

Ассистент кафедры российской истории Сергей Николаев выступит с темой "Ретро-фильтр, или Как работает память о позднем СССР?"

Доцент кафедры теории и истории журналистики Ирина Колякова предложит погрузиться в тему лекции выступит с темой "Мне так смешно": от лубочной иронии к метаиронии мемов". А заведующий кафедрой английской филологии Вячеслав Шевченко расскажет аудитории о роли переводчиков в Нюрнбергском процессе.

Слушателям - студентам и сотрудникам Самарского университета им. Королёва - есть из чего выбрать.

С полной программой научного фестиваля можно ознакомиться на сайте https://sochum.tilda.ws/