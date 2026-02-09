9 новых машин поступили в Самарскую поликлинику №14

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь». Новый транспорт повышает доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам.



По словам главного врача Руслана Каримова, автопарк поликлиники полностью обновлен, что обеспечивает беспрерывность оказания медицинской помощи и ее своевременность. Каждая машина совершает в день порядка 20 выездов.



«Автомобиль "ГАЗ Соболь" используем для транспортировки маломобильных пациентов в поликлинику, а также медицинских работников к пациентам. Сократилось время доезда врачебно-сестринских бригад до пациентов, нуждающихся в помощи на дому», - отметил главврач.



Кроме того, в поликлинике есть специально оборудованный санитарный автомобиль на базе «Niva». Его используют в качестве транспортировки пациентов для проведения диагностических исследований — маммографии, флюорографии, рентгенографии, а также для транспортировки медицинских работников на предприятия для проведения профилактических осмотров.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО