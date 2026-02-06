В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) подростку исправили вальгусную деформацию нижних конечностей. У мальчика была Х-образная деформация ног, из-за которой он плохо переносил физические нагрузки. Коррекцию выполняли в два этапа врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ.

Впервые пациент обратился в Клиники СамГМУ в возрасте 16 лет. Мальчик начал заниматься спортом и у него появились боли в коленных суставах после физических нагрузок. Также его беспокоили эстетические проблемы.

«Этот случай показателен тем, что мы выбрали не единомоментную коррекцию деформации, а корректировали каждую ногу по очереди, – говорит врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. – Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности. Сначала мы прооперировали и скорректировали ногу, которая была менее деформирована, дождались сращения костных фрагментов, выждали время, чтобы пациент реабилитировался. И уже затем, взяв ее за эталон, мы скорректировали вторую ногу. Результат полностью удовлетворил и пациента, и нас».

В начале декабря врачи сняли аппарат внешней фиксации, сейчас мальчик активно реабилитируется и чувствует себя хорошо. Без лечения в дальнейшем у него мог бы развиться артроз коленного сустава.

«Пока ребенок растет, нужно обращать внимание на форму его ног, – говорит Никита Лихолатов. - Есть определенные возрастные нормативы, как должны выглядеть ноги в том или ином возрасте. И если родители видят какие-то отклонения, нужно обратиться к врачу и наблюдать в течение года: если деформация усиливается, то откладывать лечение на время, когда завершится рост, нецелесообразно. Мы можем скорректировать деформацию на фоне естественного роста менее инвазивными и тяжелыми оперативными вмешательствами. Как только ребенок прекратил расти, деформация становится достаточно выраженной и приходится выполнять остеотомию и устранение деформации с длительным восстановительным периодом».

