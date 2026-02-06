Я нашел ошибку
Главные новости:
6 февраля при пожаре в селе  Алькино пострадал один человек.
Сегодня ночью в Похвистневском районе горел частный дом
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
В этом году число победителей увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов.
Молодые предприниматели губернии могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ» 
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
В России могут ужесточить контроль за проведением техосмотра
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится телемост с Константином Леушиным
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Более 100 тысяч граждан подтвердили свои ИТ-навыки в 2025 году
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Самарцам объяснили, как вернуть часть расходов за обучение в автошколе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.55
-0.36
EUR 90.29
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног

86
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) подростку исправили вальгусную деформацию нижних конечностей. У мальчика была Х-образная деформация ног, из-за которой он плохо переносил физические нагрузки. Коррекцию выполняли в два этапа врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ.

Впервые пациент обратился в Клиники СамГМУ в возрасте 16 лет. Мальчик начал заниматься спортом и у него появились боли в коленных суставах после физических нагрузок. Также его беспокоили эстетические проблемы.

«Этот случай показателен тем, что мы выбрали не единомоментную коррекцию деформации, а корректировали каждую ногу по очереди, – говорит врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. – Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности. Сначала мы прооперировали и скорректировали ногу, которая была менее деформирована, дождались сращения костных фрагментов, выждали время, чтобы пациент реабилитировался. И уже затем, взяв ее за эталон, мы скорректировали вторую ногу. Результат полностью удовлетворил и пациента, и нас».

В начале декабря врачи сняли аппарат внешней фиксации, сейчас мальчик активно реабилитируется и чувствует себя хорошо. Без лечения в дальнейшем у него мог бы развиться артроз коленного сустава.

«Пока ребенок растет, нужно обращать внимание на форму его ног,  – говорит Никита Лихолатов. - Есть определенные возрастные нормативы, как должны выглядеть ноги в том или ином возрасте. И если родители видят какие-то отклонения, нужно обратиться к врачу и наблюдать в течение года: если деформация усиливается, то откладывать лечение на время, когда завершится рост, нецелесообразно. Мы можем скорректировать деформацию на фоне естественного роста менее инвазивными и тяжелыми оперативными вмешательствами. Как только ребенок прекратил расти, деформация становится достаточно выраженной и приходится выполнять остеотомию и устранение деформации с длительным восстановительным периодом».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
05 февраля 2026, 16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ. Здравоохранение
486
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
04 февраля 2026, 20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований. Здравоохранение
636
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
04 февраля 2026, 16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
Представители Минздрава Удмуртской Республики во главе с министром Сергеем Багиным с рабочим визитом посетили учреждения здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
654
Здравоохранение
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
6 февраля 2026  14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
59
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
6 февраля 2026  14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
86
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
6 февраля 2026  13:24
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
162
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
5 февраля 2026  16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
487
Около 700 жителей посёлка Сокский получают медпомощь в обновлённых условиях.
5 февраля 2026  16:49
В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики
490
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
4 февраля 2026  20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
637
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
4 февраля 2026  16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
655
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.
4 февраля 2026  14:16
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа
539
Заведующая центром здоровья Самарской гор больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала о сбалансированнме питани.
3 февраля 2026  16:59
Самарский врач-терапевт: "Сбалансированное питание играет важную роль в профилактике онкозаболеваний"
712
Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое.
3 февраля 2026  16:37
В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке
644
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15954
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
315
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
229
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
469
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
413
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
413
Весь список